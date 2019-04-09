Названа дата заседания Совбеза ООН по Ливии

ООН, 9 апреля. Заседание Совета безопасности ООН по Ливии состоится 10 апреля в 15.00 по местному времени (8.00 по московскому).

Как сообщается в микроблоге представительства ФРГ в СБ ООН в Twitter, провести заседании по ситуации в Ливии и закрытые консультации призвала Германия. Заседание состоится в среду, в 15.00 по местному времени.

Отмечается, что о текущей ситуации в регионе расскажет спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе.

Напомним, общенациональная конференция, которая должна была состояться 14-16 апреля в Гадамесе, была перенесена на фоне эскалации конфликта в стране.

В Ливии после 2011 года установилось двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем созданного при поддержке ООН и ЕС Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Файезом Сарраджем.

В прошлый четверг маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской Национальной армией (ЛНА), отдал приказ о начале наступления на столицу Ливии, которая контролируется ПНЕ, сообщала «Газета.ру». При этом он приказал подразделениям ЛНА не открывать огонь по мирным жителям.

Глава МИД временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж позднее уточнил, что целью захвата Триполи является освобождение города от террористов и вооруженных формирований. Он выразил уверенность, что операция «закончится быстро, так как ливийский народ принял это решение, а армия лишь выполняет».

Дипломат подчеркнул, что «Ливия встанет на правильные рельсы после окончания операции и станет положительным и эффективным членом международного сообщества».

На прошлой неделе министры иностранных дел стран G7 приняли совместное заявление по поводу ситуации в Ливии, призвав все вовлеченные стороны немедленно прекратить военную деятельность. С официальным заявление также выступил Совет безопасности ООН, призвавший стороны конфликта прекратить военные действия, ставящие под угрозу политическое урегулирование ситуации в стране.