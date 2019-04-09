Глухая мама Олеся Уткина выиграла суд и вернула детей. ФАН-ТВ

История Олеси Уткиной, наконец, получила свой хэппи-энд. Несмотря на обвинения и корысть соседей, месяцы бюрократии закончились, и женщине вернули детей. Что происходит в ее воссоединившейся семье сейчас?

Увидев людей с камерами, жители деревни Агалатово сразу поняли, к кому приехала съемочная группа. За историей их соседки Олеси Уткиной следили все, смотрели по телевизору, переживали. Поначалу даже не верили, что такая история вообще могла произойти с любящей матерью.

«Даша, одевайся теплее, на улице холодает: замерзнешь!», — заботливо говорит Олеся дочери. Они собрались на прогулку, пока Кирилл, младший ребенок, заснул. Сын не может отпускать маму, когда не спит — плачет, хватает за руки, надевает ее сапоги. Боится снова ее потерять. На улице Даша не отпускает Олесиной руки, жмется к ней и улыбается, когда мама ее обнимает. Дочка уже привыкла к тому, что семья находятся под прицелом камер журналистов. Показывает оператору, что нужно снять, куда лучше повернуть, а Олеся уже со знанием дела может надевать петличку.

Олеся инвалид с двумя детьми, один из которых тоже имеет проблемы со здоровьем. Они жили в коммунальной квартире с не очень хорошими условиями. В ближайшее время семья не собирается туда возвращаться. Во-первых, детям летом лучше пожить в деревне, а во-вторых, Олеся понимает, что если ее соседи один раз попытались ее выселить и повредили психику детям, то возможен и второй раз.

«Я хочу, чтобы с детьми все-таки позанимались психологи, чтобы Даша адаптировалась, чтобы у нее не было проблем с походом в детский садик в сентябре. Сейчас она его панически боится», — признается Олеся.

Когда прокурор огласил вердикт, заявил, что она не будет лишена родительских прав, Олеся не могла поверить. Смысл слов не сразу дошел до нее, но эмоции били через край — слезы потекли сразу в зале заседания. Теперь ее детей у нее никто не заберет.

«Мне дали разрешение на посещение ее там (в детском доме – прим. ред). Я приехала, а она на меня смотрит черным глазами, у нее карие, но она смотрит черными, безумными от слез глазами и говорит: «Мама, почему я в детском доме?». «Дашенька, это не детский дом, а такой садик, надо немного потерпеть, и мы тебя отсюда заберем». А она говорит: «Мама, мне тети сказали, что это детский дом, а дети сказали, что меня отсюда никто не заберет», — с ужасом вспоминает женщина.

Большая огласка истории со стороны СМИ тоже сыграла свою роль. Олеся нашла правозащитника Марию Эрмель, которая на протяжении всего процесса ее поддерживала. Многие люди жалели женщину, но не предлагали никакой помощи. Олеся понимала, что может полагаться только на близких. Кроме того, в сети было многие осуждали попавшую в беду мать.

«Писали не только люди-доброжелатели, которые были настроены поддержать и помочь. Писали неадекватные люди, но я стараюсь ни с кем не вступать в конфликты. Я всем говорила, что все решит суд», — рассказывает Олеся.

Из-за постоянного нервного напряжения и так плохой слух Олеси Уткиной упал еще на 10%. Возможно обращения в различные медицинские инстанции позволят ей получить финансовую компенсацию. Несмотря на весь ужас ситуации сейчас рядом с Олесей ее дети, и это для нее самое главное

«После всего этого пережитого, честно, даже спать страшно. Вчера в суде у меня спрашивали планы на ближайшие пару дней, и я сказала: «Обнимать и целовать». Честно, я так и не уснула следующей ночью, я ее свернула вот так, в клубочек», — признается женщина.

Олеся — не единственная, кто может попасть в сложную ситуацию. Недоброжелательные люди, равнодушие социальных служб и бюрократический ад встречаются на пути каждого. Но нельзя думать, что ситуация из-за этого становится безвыходной. Олеся Уткина доказала, что даже самую большую несправедливость — разлуку матери с детьми — можно преодолеть.