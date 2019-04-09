Свидетель по делу Мамаева и Кокорина отказался от прежних показаний

Москва, 9 апреля. Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Карен Григорян отказался от показаний, данных в ходе его допросов. В ходе заседания Пресненского суда Григорян заявил, что показания в протоколах наполовину неверны, об этом сообщает корреспондент Федерального агенства новостей из зала суда.

Друг Кокорина Григорян во время инцидентов с участием футболистов находился рядом с ними, события, которые стали причиной уголовного дела, разворачивались на глазах у Григоряна.

Прокурор Светлана Тарасова в ходе заседания во вторник обратила внимание на то, что данные ранее показания не сходятся с тем, что свидетель говорит на заседании. Речь идет о количестве ударов, которые нанесли те или иные лица. Кроме того, при первом допросе Григорян не упомянул, что чиновник Минпромторга Денис Пак спровоцировал конфликт.

Григорян объяснил разницу в показаниях тем, что его допрашивали три раза в один и тот же день. Свидетель допустил, что показания могут быть ошибочными, так как он был сонным и уставшим.

«Больше половины из того, что сейчас озвучила прокурор, будто вообще не я говорил. Тогда я находился в состоянии лишения сна», — заявил Григорян.

Также он отметил, что во время подписания протокола не до конца осознавал, что в нем написано. Свидетель заявил, что озвученные им на заседании показания ближе к действительности.

На заседании Григорян рассказал, с чего началась драка между водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком и спортсменами. По словам свидетеля, причиной конфликта стало то, что спортсмены приняли водителя за таксиста. Соловчук же ответил на это оскорблением, заявив, что не повезет «петухов», рассказал Григорян в суде. Кроме того, Григорян заявил, что драка в кафе началась после замечания чиновника о непристойном поведении компании.