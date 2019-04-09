Лукашенко возмутила реакция на его заявление о победе Порошенко на выборах

Минск, 9 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение в связи с реакцией СМИ на его прогноз относительно итогов президентских выборов на Украине.

Ранее Лукашенко предположил, что действующий президент Украины Петр Порошенко одержит победу во втором туре выборов.

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?» — пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что он всего лишь дал свой прогноз, однако СМИ начали утверждать, что он поддерживает Петра Порошенко.

«Нет, говорят, что он Порошенко поддерживает, будто Порошенко у меня друг, а Зеленский – враг», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии также напомнил, что принятие ключевых решений на Украине зависит от Верховной рады, поэтому «все решится на парламентских выборах», которые состоятся в октябре, передает RT.