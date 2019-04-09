Свидетель драки в «Кофемании» в суде назвала Кокорина «святошей»

Москва, 9 апреля. Пресненский районный суд Москвы начал рассмотрение по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в участии в нападениях на людей в Москве. Во вторник, в частности, выступили свидетели драк, которые произошли в октябре прошлого года.

Одна из девушек, которые были в компании Кокорина и Мамаева, назвала Александра Кокорина «святошей», передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей. Екатерина Бобкова заявила, что не помнит, сидела ли она на коленях форварда «Зенита» и не совершала ли при этом поступательных движений.

На прямой вопрос прокурора, как девушка может охарактеризовать обвиняемого, Екатерина заявила, что Кокорин очень добрый.

«Святоша… Ну, он очень добрый такой, ангелок», — сказала девушка.

Напомним, в ходе заседания во вторник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев частично признали свою вину. Спортсменов обвиняют по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». На прошлой неделе суд продлил срок ареста Кокорина и Мамаева до 25 сентября.

В октябре минувшего года футболисты после поединка «Зенита» и «Краснодара» в Петербурге отправились в Москву, где в течение нескольких часов поучаствовали в двух драках: сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а затем напали на сотрудника Минпромторга в кафе «Кофемания». В ходе второй драки Александр Кокорин, что было запечатлено камерами видеонаблюдения в кафе, нанес главе одного из департаментов Минпромторга удар стулом.