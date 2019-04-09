Российские авиакомпании показали рост перевозок в марте на 13%

Москва, 9 апреля. Российские авиакомпании в марте обслужили 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, на 13,8% выросли показатели у авиакомпании «Аэрофлот», обслужившей в марте почти три миллиона пассажиров. Лишь на 0,2% меньше составил прирост показателей «S7» — компания перевезла 908,2 тыс. пассажиров.

Крупнейший российский лоукостер «Победа» показал прирост в 47,4% — 726,4 тыс. пассажиров, «Россия» — 711,3 тыс. пассажиров (+9,1%). В пятерку также вошла авиакомпания «Уральские авиалинии», чьими услугами в марте воспользовались 662,5 тыс. пассажиров (+8,8%).

В Росавиации уточнили, что всего с января по март пассажирооборот достиг 64,6 млрд пассажирокилометров.

В начале года, как сообщал RT, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому авиакомпании могут освободить от получения лицензии Росавиации для выполнения воздушных перевозок при наличии сертификата эксплуатанта. Это должно устранить дублирующие правовые нормы.

Речь идет о том, что сертификат эксплуатанта, который также выдает Росавиация, уже является разрешительным документом для перевозок и подтверждает соответствие авиакомпании-перевозчика лицензионным требованиям.