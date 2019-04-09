Польский историк рассказал, кто стоит за требованиями репараций с Германии

Решение о сносе памятников Красной Армии в Польше вызывает протесты значительной части населения. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил польский историк Рафал Внук.

«Хочу заметить, что часть памятников советским воинам не сносится, а переносится из центров городов на кладбища, где они захоронены. В любом случае, этот процесс идет сверху, а не по инициативе общества», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, Институт национальной памяти, которому поручено определять какие памятники подлежат уничтожению, не имеет отношения к исторической науке.

«Это провластное псевдонаучное учреждение. Этот институт делает все, чтобы уничтожить не только памятники советским солдатам, но и все памятники советской эпохи — вообще, как можно меньше оставить напоминаний о том времени», — рассказал Рафал Внук.

Академические ученые часто не согласны с тем, что делают власти, но у них нет никакого влияния на ту политику, которую проводит государство, отметил ученый.

«Мы можем говорить о своем несогласии, нас слушают и делают по-своему. Многие поляки критически относятся к этому процессу уничтожения памятников. В Щецине и других городах Западной Польши были протесты против сноса и переноса памятников советским воинам. Но власти не прислушались к людям», — рассказал собеседник ФАН.

Сейчас польское общество расколото по вопросу Второй мировой войны.

«У нас развернута дискуссия — что же на самом деле значили те события для поляков и всей Европы. Думаю, что единой точки зрения уже не будет. Молодежь рассказывает свою историю, и я не знаю, к чему мы придем в итоге», — признался польский историк.

Такая ситуация нашла отражение, например, в истории открытия музея Второй мировой войны в 2017 году, который чуть было не закрыли спустя несколько недель.

«Уже через две недели в этом музее поменяли директора и составителей экспозиций, поскольку посчитали, что музей недостаточно героически описывает роль польского народа в событиях тех лет. Нынешние власти хотели бы представить поляков героями в этой войне, а не жертвами», — рассказал Рафал Внук.

Собеседник ФАН ничего не слышал о предложениях польских политиков, в частности, депутата от партии «Право и справедливость» Яна Мосиньского потребовать репарации от России.

«Да, у нас политики говорят о репарациях с Германии, но я ничего не слышал о репарациях с России. В любом случае, я не верю, что за этими заявлениями стоит какой-то глубокий замысел. Это популизм отдельных политиков, которые хотят получить дополнительные голоса на выборах. Думаю, что невозможно получить какие-то экономические выгоды от войны, которая закончилась 70 лет назад. Я думаю, что дальше громких заявлений дело не пойдет. Иначе все начнут предъявлять друг другу не только экономические, но и территориальные претензии. Однако никто не хочет войны и великих потрясений Европе», — подытожил польский историк.

8 и 9 апреля Рафал Внук, как и десятки его коллег-историков из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, принял участие в Международной научной конференции «75-летие освобождения Центрально-Восточной и Северной Европы от нацизма».

Конференция проходила в Москве и была организована Российским историческим обществом, Институтом всеобщей истории РАН и другими научными учреждениями. На конференции ученые рассказывали о том, как сегодня в различных странах относятся к событиям 1944-1945 годов, когда Красная Армия освобождала Европу от нацистов.