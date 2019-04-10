Сирия итоги за сутки на 10 апреля 06.00: 10 мирных жителей Ракки убиты взрывом СВУ, в лагере «Аль-Хол» погибло семь детей

Сирия, 10 апреля. 10 мирных жителей Ракки убиты взрывом СВУ, в лагере «Аль-Хол» погибло семь детей, САА отбила атаку смертников в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбила атаку смертников в Хаме, вели обстрел позиций боевиков в Идлибе.

«Исламское государство»1: атаковало позиции проамериканских сил в Хасаке.

«Ансар ат-Таухид»: взяла на себя ответственность за нападения смертников на позиции САА в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атаковало САА в Алеппо, казнила террориста ИГ1 в Идлибе.

Курды: потеряли четырех боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Джихадисты «Тахрир аш-Шам» напали на позиции правительственных сил САР в деревне Муньян к западу от Алеппо, передавало информационное агентство El-Dorar. Ранее в данный район были переброшены техника и боевики «Ан-Нусры».

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) зачищали от мин радикальных исламистов район Аль-Рамуса на окраине административного центра провинции Алеппо. Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianReporters).

Бойцы проправительственных сил подняли флаг САР над городом Тель-Рифат и заявили, что готовы защитить населенный пункт от любых агрессоров. Об этом писал местный Twitter-канал (@RojavaCudi).

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевик «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит неизвестными недалеко от населенного пункта Хаваидж на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

Подконтрольное «Исламскому государству» информагентство «Аль-Амак» сообщало, что радикальные исламисты подорвали автомобиль курдского ополчения в районе деревни Аль-Бакан. Enab Baladi передавало, что в результате атаки было убито три члена SDF.

Курды продолжали проводить масштабные обыски домов мирных жителей восточной части Дейр-эз-Зора, объясняя свои действия операцией против «спящих ячеек» ИГИЛ1. Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

В населенном пункте Маршмарин произошла детонация самодельного взрывного устройства, писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). По данным автора публикации, в результате инцидента погиб ребенок.

Боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали жителя города Аль-Атареб без предъявления ему каких-либо обвинений, сообщало информационное агентство Al Shahid. В связи с данным происшествием в поселении начался митинг против террористов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса.

В Джиср аш-Шугуре боевики «Ан-Нусры» казнили террориста «Исламского государства», писал местный Twitter-канал (@MansurMuwahhid).

В административном центре региона прогремел взрыв, сообщал один из источников в социальной сети Twitter (@ BGarattini). Информации о пострадавших не поступало.

На юге провинции Идлиб не прекращались столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Kyruer), что перестрелки между правительственными войсками САР и джихадистами отмечались в окрестностях населенного пункта Кафр Хамра.

Провинция Ракка

В городе Ат-Табка произошла детонация СВУ, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, в результате происшествия погибло два мирных жителя населенного пункта, еще четыре человека получили ранения.

Позже два взрыва прогремело в административном центре провинции Ракка. По данным Twitter-канала (@SallalAlmuftah), разрывы мин убили 10 гражданских, еще несколько человек получили ранения. Один из источников сообщал в Twitter (@LindaHemby), что ответственность за организацию терактов лежит на «Исламском государстве».

Провинция Хама

В начале дня смертники атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хама, передавал военный Twitter-канал (@HarbiehNadie). Бойцы правительственных сил отбили атаку радикальных исламистов, избежав потерь личного состава. Позже боевики связанной с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) группировки «Ансар ат-Таухид» заявили, что это они организовали данное нападение.

В ответ на действия террористов правительственные войска САР открыли огонь по их укрытиям в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Аль-Хувейз, Аль-Бувейда, Мааркаба и Лахайя. Об этом писал местный источник на своей странице в Twitter (@Step_Agency).

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол», находящимся под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF), зарегистрированы смерти еще семи детей, передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Всего с начала года в поселении погибло около 235 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Напомним, причиной трагедий является сложная гуманитарная ситуация в лагере, а также отсутствие у перемещенных лиц возможности получить медицинскую помощь.

Недалеко от города Аш-Шаддади произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного террористами «Исламского государства», передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). По сведениям автора публикации, мина разорвалась под автомобилем международной коалиции. Данных о пострадавших нет.

Также информационное агентство Step News писало, что радикальные исламисты открыли огонь по позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) в Аш-Шаддади. Информации о потерях сторон не поступало.

Ирак

В провинции Анбар были зафиксированы столкновения между проправительственными отрядами ополчения и террористами «Исламского государства», писало информационное агентство Iraqi News. Сообщалось, что в ходе перестрелки было нейтрализовано четыре члена ИГ.

В деревне Ибрагим аль-Мазкур на востоке провинции Дияла произошла детонация самодельного взрывного устройства, передавало Iraqi News. В результате происшествия погибло трое военнослужащих иракской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)