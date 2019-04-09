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Россия направила лекарства пострадавшему от наводнения Мозамбику

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Россия направила лекарства пострадавшему от наводнения Мозамбику

Москва, 9 апреля. Россия направила гуманитарную помощь в Мозамбик, который пострадал от наводнений, вызванных циклоном «Идаи». Серьезнейший удар стихии принял на себя порт Бейра, где, по оценкам властей, в зоне стихийного бедствия оказалось около 600 тысяч человек.

«В мозамбикский город Бейра доставлены медицинские модули с лекарственными препаратами и медицинскими инструментами для оказания необходимой помощи населению, пострадавшему в результате стихийного бедствия», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Напомним, в марте власти Мозамбика ввели режим ЧС из-за тропической бури, обрушившейся на юго-восточное побережье Африки. По некоторым данным, в Мозамбике без крова в результате урагана могли остаться около 400 тысяч человек. 

Автор: Федор Веснин
Источник: МИД РФ
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