Дети Сирии изучают русский язык как второй государственный

Сирийцы взялись за изучение русского языка в вузах и школах, где он преподается в качестве второго государственного. Кроме того, жители Сирии стремятся получить образование в России и пользуются для этого бесплатной квотой.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству, также известного как Россотрудничество, Элеонора Митрофанова. Полное интервью с ней ФАН опубликует в ближайшее время.

По словам Митрофановой, Российский центр науки и культуры в Дамаске не может сейчас функционировать в полном объеме в первую очередь из-за вопросов безопасности.

«Но тем не менее мы используем любые возможности для возобновления его деятельности, в том числе через наше представительство в Ливане, — подчеркнула она. — Сотрудники этого центра находятся в постоянном контакте с российским посольством в Сирии и сирийскими властями. Активно ведется работа по продвижению русского языка, который с 2017 года изучается во всех сирийских школах как второй государственный. В настоящий момент его изучают 12 тысяч школьников. Кроме того, растет число студентов, поступающих на отделения русского языка в вузах Сирии».

Глава Россотрудничества отметила, что многие сирийцы стремятся получить высшее образование в России.

«На эту страну выделена одна из самых больших квот для бесплатного обучения в российских вузах — 500 человек. Но этого недостаточно, ежегодно только по линии Россотрудничества фиксируется более 2500 заявлений. Мы поддерживаем этот интерес со стороны молодых граждан САР, которые, получив образование в нашей стране, возвращаются в Сирию и восстанавливают свою страну буквально из руин», — уточнила она.

Митрофанова также обратила внимание на то, что российские образовательные организации в последние годы стали проявлять большой интерес к набору студентов из Сирии, участвуют в специализированных выставочных проектах, которые организует Россотрудничество в этой стране, устанавливают партнерские отношения с сирийскими вузами.

Напомним, что данная организация ведет свою историю от основанного в 1925 году Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС). В современном виде Россотрудничество существует с 6 сентября 2008 года. В этот день тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ.

Элеонора Митрофанова возглавляет Россотрудничество с декабря 2017 года. Ранее, с 2004 по 2008 годы, она была главой Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при министерстве иностранных дел Российской Федерации (Росзарубежцентр), правопреемником которого после переименования стало Россотрудничество.