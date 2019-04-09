Страны НАТО отказались от участия в Московской конференции по безопасности

Москва, 9 апреля. США и европейские страны-участницы НАТО отказались прислать своих представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, об этом сообщил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

По словам Фомина, Минобороны РФ пригласило страны НАТО, в том числе военно-политическое руководство блока, присоединиться к конференции, которая пройдет в Москве с 23 по 25 апреля.

«США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны РФ», — заявил Фомин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Восьмую Московскую конференцию по международной безопасности посетят руководители оборонных ведомств 35 стран. Шойгу отметил, что на конференции будут обсуждаться вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе постконфликтное восстановление Сирии и возвращение беженцев.

Еще одной важной темой станет проблема противоракетной обороны, также делегаты обсудят миротворчество и новые подходы к международному военному сотрудничеству. Впервые часть программы конференции пройдет на базе парка «Патриот» в Подмосковье.

Также Шойгу рассказал о закладке четырех военных кораблей в Петербурге и Калининграде. По его словам, два фрегата будут строиться компанией «Северная верфь» в Петербурге, два десантных корабля — судостроительным заводом «Янтарь» в Калининграде.