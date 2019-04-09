Парламент Великобритании поддержал отсрочку Brexit до 30 июня

Лондон, 9 апреля. Парламент Великобритании поддержал инициативу премьер-министра Терезы Мэй о переносе даты Brexit на 30 июня.

Инициативу британского премьер-министра поддержали 420 депутатов, в то время как 110 депутатов высказались против, передает RT.

Ранее Тереза Мэй направила письмо главе Евросовета Дональду Туску с просьбой о переносе даты Brexit с 12 апреля на 30 июня. Позднее в СМИ появилась информация, что Туск намерен предложить Великобритании отсрочить дату выхода из ЕС до 31 марта 2020 года.

Переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС начались летом 2017 года. К настоящему моменту диалог между Брюсселем и Лондоном не принес ожидаемого результата. Наибольшую неопределенность вызывают экономические и торговые вопросы. Итоговый документ о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом должен был быть согласован к началу осени 2018 года, а к концу марта 2019 года Великобритания должна окончательно покинуть Евросоюз.