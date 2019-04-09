Сирия новости 9 апреля 22.30: курды продолжают обыскивать дома жителей Дейр-эз-Зора, перестрелки между «Ан-Нусрой» и САА в Алеппо

Сирия, 9 апреля. Курды продолжают обыскивать дома жителей Дейр-эз-Зора, перестрелки между «Джебхат ан-Нусрой»1 и САА в Алеппо, в Анбаре нейтрализовано четыре террориста ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо.

Курды: продолжают проводить масштабные обыски домов мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что в пригороде административного центра провинции Алеппо продолжаются перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и правительственными войсками САР. Ранее сообщалось, что джихадисты перебросили в данную часть региона дополнительные силы, после чего открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА).

Бойцы проправительственных сил подняли флаг САР над городом Тель-Рифат и заявили, что готовы защитить населенный пункт от любых агрессоров. Об этом пишет местный Twitter-канал (@RojavaCudi).

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают проводить масштабные обыски домов мирных жителей восточной части провинции Дейр-эз-Зор, объясняя свои действия операцией против «спящих ячеек» ИГИЛ1. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

Ранее сообщалось, что курды взяли под стражу несколько жителей населенного пункта Дибан, обвинив их в связях с террористами.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Аль-Хувейз.

Ранее террористы группировки «Ансар ат-Таухид» атаковали позиции САА в данной части региона, что спровоцировало интенсивные перестрелки сторон.

Ирак

В провинции Анбар зафиксированы столкновения между проправительственными отрядами ополчения и террористами «Исламского государства»1, пишет информационное агентство Iraqi News. Сообщается, что в ходе перестрелки было нейтрализовано четыре члена ИГ.

В деревне Ибрагим аль-Мазкур на востоке провинции Дияла произошла детонация самодельного взрывного устройства, передает Iraqi News. В результате происшествия погибло трое военнослужащих иракской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)