Арктический форум в Петербурге: самые яркие моменты первого дня

Сегодня в Петербурге начался V Международный Арктический форум с участием глав России, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии. О самых интересных моментах этого мероприятия — в материале Федерального агентства новостей.

Взаимодействие всех сторон

В своей приветственной речи президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона, и выразил надежду, что Арктика станет территорией мира, стабильности и партнерства. Но это, по словам российского лидера, возможно лишь при условии взаимодействия всех сторон.

Арктический форум, который в этом году впервые проходит в Петербурге, а не в Архангельске, как раз призван усилить взаимодействие стран Арктического региона.

Стратегия развития Арктики до 2035 года

Открывая пленарное заседание Арктического форума, президент России заявил, что в этом году РФ примет стратегию развития Арктики до 2035 года. К этому времени, по словам Владимира Путина, российский флот будет включать в себя не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, девять из которых будут атомными.

В том числе благодаря этому Россия будет наращивать перевозки по Северному морскому пути. По итогам прошлого года объем грузоперевозок по нему составил 20 млн тонн, а к 2025 году ожидается, что по Севморпути будут перевозить 80 млн тонн грузов, подчеркнул глава государства.

При этом для инвесторов Арктической зоны разрабатывается специальная система преференций, заметил Путин. Соответствующий закон будет принят в РФ уже этой осенью.

«Мы будем развивать Арктику с помощью методов, уже опробованных на Дальнем Востоке, но с учетом особенностей региона преференции для инвесторов здесь будут еще более продвинутыми», — сообщил Владимир Путин.

Он напомнил, что ранее были расширены полномочия министерства по развитию Дальнего Востока, и в его сферу ответственности вошла Арктика.

«В этой связи считаю логичным распространить на Арктику и работу институтов развития Дальнего Востока. Если необходимо, обеспечить докапитализацию фонда развития Дальнего Востока для целевого финансирования арктических проектов», — заметил Путин.

Он призвал зарубежных партнеров к участию в создании портов-хабов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском, что позволит Севморпути работать на полную мощность.

«Нет ничего дороже настоящей дружбы»

После Путина слово взял президент Финляндии Саули Ниинисте. Его страна в настоящее время возглавляет Арктический совет и, как заметил Путин, многое сделала для решения проблем региона.

Глава Финляндии в своем выступлении затронул проблему экологии Арктики.

«Мы живем в сложное время и диалог сейчас очень важен как средство снижения рисков. Но мы часто говорим о диалоге вместо того чтобы вести диалог», — сказал Ниинисте.

Однако премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и президент Исландии Гудни Торлацус Йоханнессон заметили, что отношения между странами Арктического региона прекрасные.

«Мы находимся в отличных отношениях с Россией. Я бы сказала, что это пример отношений между странами», — заявила Сульберг.

А Йоханнессон заговорил по-русски.

«Я учил русский язык давно и почти все забыл, но это я смогу сказать и хочу это сказать: «Нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба»», — сказал лидер Исландии.

К слову, именно Исландия через две недели принимает у Финляндии председательство в Арктическом совете, а через два года его возглавит Россия.

Модератор из Bloomberg, которому не удалось испортить встречу

Представители России, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии обсудили на форуме проблему глобального потепления и экологии Арктики. Однако в демонстрацию полного взаимопонимания в вопросах совместного освоения региона вмешался модератор пленарного заседания — старший исполнительный редактор по глобальному бизнесу и финансам аналитического агентства Bloomberg Джон Фрайер.

Похоже, ему надоел спокойный тон беседы и он предложил перейти на тему антироссийских санкций из-за воссоединения РФ с Крымом и событий на Украине, в которых Западу мерещится рука Кремля.

«Будущее России не зависит от санкций. Будущее России зависит от нас!» — ответил Фрайеру Путин.

Он рассказал, что в 2018 году Россия вложила в импортозамещение несколько сотен млрд рублей.

«И мы будем наращивать эти усилия, это дает положительный эффект», — сказал президент РФ.

Но Фрайера такой ответ не устроил. Он адресовал Путину серию вопросов, не имеющих отношения к арктической теме.

Президент Финляндии и премьер Швеции Стефан Левен прямым текстом попросили модератора из Bloomberg перестать задавать Путину вопросы про Украину, Крым и вообще политику, а поговорить про Арктику.

Премьер-министр Норвегии добавила, что, будучи членом НАТО, ее страна разделяет антироссийские санкции, но общие интересы в Арктике разворачивают в сторону партнерства с РФ.

Тогда Фрайер напомнил о двух российских бомбардировщиках, которые недавно пролетели над Норвегией.

«Мы отправили навстречу свои истребители, — парировала Сульберг. — У России есть правомерные амбиции и задачи по обороне своей территории на севере, такие же амбиции есть у Норвегии. Но мы должны слушать друг друга».

А Владимир Путин заметил, что военные самолеты РФ не летают над территорией Норвегии.

Фрайер также спросил Путина о ценах на нефть, приглашении Трампа на встречу в Вашингтон, обвинении Москвы во вмешательстве в выборы в США. Российский лидер достойно ответил на все эти вопросы, чем вызвал восхищение своих коллег.

«Ура! Мы ломим, гнутся шведы»

В ходе пленарного заседания Арктического форума, как бы между делом, президент России пригласил шведов в Континентальную хоккейную лигу.

«Было бы очень хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял участие в чемпионате КХЛ», — обратился Путин к Левену.

А шведский премьер вспомнил цитату из Пушкина: «Здесь будет город заложен назло надменному соседу». На это Путин ответил, что есть и другое стихотворение.

««Ура! Мы ломим, гнутся шведы». Теперь мы вспоминаем это, когда смотрим игру сборной России по футболу и «Тре крунур»», — сказал российский президент.

И еще один забавный случай, связанный со шведами и трудностями перевода, произошел уже после пленарного заседания.

Когда Путин говорил о пяти миллиардах инвестиций от шведских друзей (слово «друзей» президент выделил особо), переводчик вместо этого сказал о шведских партнерах.

«Я сказал «друзей», а он — «партнеров». Вот бандит!» — отметил Путин.

Путин рассмешил президента Финляндии

До и после пленарного заседания Арктического форума Владимир Путин провел двусторонние встречи со своими зарубежными коллегами. Российский лидер успел пообщаться с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

В частности, во время переговоров с финским коллегой Путин пошутил о туристах из Финляндии, приезжающих в Петербург.

«Вы говорили про российских туристов в Хельсинки: «Я надеюсь, они нормально себя ведут». А я надеюсь, что финские туристы тоже хорошо ведут себя в Питере», — сказал Ниинисте Путину.

«Нормально себя ведут, закусывают», — ответил на это российский президент, рассмешив своего собеседника.

На встрече с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг Владимир Путин отметил положительный опыт сотрудничества двух стран по вопросам Арктики.

В общем-то, примерно то же самое президент сказал и шведскому премьеру, отметив, что несмотря ни на какие санкции товарооборот между Россией и Швецией в прошлом году вырос на 30%.

Обсуждения тем, поднятых в рамках Арктического форума с его высокопоставленными гостями, Путин продолжил на рабочем ужине.