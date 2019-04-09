США продолжают препятствовать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Москва, 9 апреля. Сирийские беженцы, находящиеся в лагере «Эр-Рукбан», содержатся в бедственном положении, а США препятствуют их свободному выходу, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Фомин обратил внимание на состояние дел в лагере беженцев «Эр-Рукбан», находящимся в оккупированной американцами 55-километровой зоне вокруг Ат-Танф.

«Эксперты ООН, посетившие лагерь, отмечают, что люди там содержатся в крайне бедственном положении, без тепла, воды, пищи и медобеспечения. Несмотря на это, США препятствуют свободному выходу из «Рукбана» мирных граждан», — цитирует РИА Новости слова представителя Минобороны РФ.

Российская сторона считает приоритетной задачу по возвращению сирийских беженцев, подчеркнул Фомин, добавив, что от этого «зависит успех в деле урегулирования сирийского кризиса».

Лагерь был создан в 2014 году. Его обитатели оказались в заложниках у террористических группировок, которые получили полную свободу на юге провинции Хомс после создания во второй половине 2017 года «зоны деконфликтации» вокруг незаконно размещенной в Сирии военной базы США «Ат-Танф». Боевики, безнаказанно орудующие под защитой американской авиации, полностью контролируют лагерь беженцев.

Ситуация стала постепенно меняться после того, как в начале февраля второй гуманитарный конвой ООН в сопровождении военной полиции РФ достиг «Эр-Рукбана». Практически все жители лагеря заявили, что хотели бы покинуть его и вернуться в свои дома.

За минувшую неделю более чем тысяче сирийских беженцев удалось выбраться из лагеря через пропускной пункт «Джлеб», созданный при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее корреспонденту Федерального агентства новостей удалось встретиться с жительницей сирийской провинции Хомс, родственники которой были насильно отправлены в лагерь беженцев «Рукбан». Женщина в красках рассказала о состоянии и качестве жизни своих близких.