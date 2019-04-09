МТС подал иск против Туркмении, оценив свои потери в $1,5 млрд

Москва, 9 апреля. Российский сотовый оператор МТС подал развернутый иск против Туркмении в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (МЦУИС), сообщает пресс-служба оператора.

В сообщении компании уточняется, что на сегодняшний день МТС оценивает свои потери в 1,5 млрд долларов.

«МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего ее исхода и получения реального возмещения», — подчеркнули в компании.

Напомним, крупнейший российский сотовый оператор приостановил работу в Туркмении с 29 сентября 2017 года в связи с односторонними действиями со стороны государственной телекоммуникационной компании «Туркментелеком», которые привели к отключению международных и междугородных зональных услуг связи и доступа в Интернет.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, летом прошлого года оператор подал иск против Туркмении в МЦУИС. Общая сумма убытков МТС от нарушения прав компании на тот момент оценивалась в 750 млн долларов.

В начале марта «Газета.ру» сообщала, что Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США завершили антикоррупционное расследование в отношении МТС. В обмен на отказ от дальнейшего судебного преследования и санкций МТС подписала с регуляторами соглашение, согласно которому заплатит штрафы в размере 850 млн долларов.

По данным Минюста, российский оператор осуществлял неправомерные сделки в 2004-2012 годах при покупке оператора «Уздунробита» в Узбекистане.

Политолог Евгений Минченко выразил мнение, что штраф МТС «можно рассматривать как косвенные санкции США против России и ее экономики».