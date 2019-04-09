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Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

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Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин поправил переводчика, работавшего во время встречи российского лидера и главы правительства Швеции Стефана Левена. Путин говорил об объемах инвестиций в российскую экономику со стороны «шведских друзей».

Несмотря на то, что глава государства дважды повторил, что Швеция — это друзья России, переводчик решил воспользоваться другим словом  — «партнеры». Путин обратил внимание на это обстоятельство и в шутку назвал поправишего его переводчика «бандитом».

«Я сказал друзей, а не партнеров…» — сказал Путин.

Напомним, первый день Международного арктичекого форума запомнится несколькими неформальными и остроумными ремарками президента РФ. Сначала Путин шуткой ответил на вопрос президента Финляндии о поведении финских туристов в России, затем российский лидер напомнил премьер-министру Швеции Стефану Левену о знаменитых строчках поэмы Пушкина «Полтава», а во время пленарного заседания форума рассмешил весь зал, обратившись к главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину.     

Автор: Федор Веснин
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