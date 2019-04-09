Пушков прокомментировал конфликт депутатов из Украины и ФРГ в ПАСЕ

Москва, 9 апреля. Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза пожаловался на немецких парламентариев, которые обматерили украинскую делегацию на закрытом заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Инцидент в ПАСЕ прокомментировал российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков.

Береза ранее пожаловался, что немецкие депутаты позволили себе грубые высказывания в адрес украинских коллег в ходе обсуждения изменения регламента ПАСЕ. На заседании представители Киева заявили, что изменение регламента позволит российским депутатам вернуться в ПАСЕ. Украинцы потребовали от немецких делегатов ответить, что важнее – «деньги или принципы», на что получили грубый ответ.

«Украинцы привыкли к статусу облизываемых в СЕ. Но настроения меняются: теперь могут и послать. И уже посылают», — написал сенатор в Twitter.

Сенатор отметил, что «требования и истерики» украинских парламентариев уже надоели европейским делегатам. Представители Киева своим поведением настроили против себя депутатов из европейских стран, считает сенатор.

Отметим, что украинская делегация в ПАСЕ не первый раз отличилась своими дикарскими выходками. Так, Береза вместе с первым вице-спикером Рады Ириной Геращенко сорвали заседание ПАСЕ, распевая гимн Украины. Еще один украинский депутат Алексей Гончаренко явился на заседание в зеленых сантехнических перчатках, заявив, что ему нужна химзащита для общения с Россией.

Волну критики в адрес депутатов из Украины вызвала история с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Украинский депутат толкнул российскую журналистку, когда та пыталась взять комментарий у Геращенко.

Ранее Скабеева прокомментировала ругань украинских и немецких депутатов в ПАСЕ. Телеведущая отметила, что у немецких парламентариев в ПАСЕ действительно сдали нервы и они попытались поставить на место украинцев.