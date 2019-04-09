Постпред России при ООН заявил о возвращении 177 тысяч беженцев в Сирию
Нью-Йорк, 9 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что с июня 2018 года более 177 тысяч беженцев вернулись в Сирию при поддержке Москвы и Дамаска.
Небензя напомнил, что летом 2018 года Россия выступила с инициативой по возвращению сирийских беженцев на родину.
«Наблюдаем устойчивую динамику в этом процессе. Ежедневно в Сирию въезжает порядка одной тысячи человек, преимущественно из Ливана и Иордании. Всего с июня 2018 года в страну вернулись свыше 177 тысяч человек», — сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
В свою очередь верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что большая часть сирийских беженцев хочет вернуться на родину. Кроме того, Гранди выразил благодарность России за конструктивное взаимодействие с сирийскими властями по вопросу возвращения беженцев.
«Мы благодарим Россию за организацию этого диалога. Но нам нужен доступ в те области, куда возвращаются мирные жители, чтобы быть уверенными, что ситуация там безопасна», — сказал верховный комиссар.