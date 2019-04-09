Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником

Москва, 9 апреля. Бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, арестованного по обвинению в мошенничестве, перевели из карантина в двухместную камеру в СИЗО «Лефортово», об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Согласно полученной информации, Абызов содержится в двухместной камере, где есть все необходимое, включая телевизор и холодильник», — заявил секретарь ОНК.

По словам Мельникова, Абызову приносят передачи, кроме того, у экс-министра открыт счет для оплаты заказов в магазине при СИЗО. Мельников сообщил, что представители ОНК в ближайшее время посетят Абызова и проверят условия содержания бывшего министра.

Напомним, Абызова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности 26 марта. По данным следствия, бывший чиновник с апреля 2011 по ноябрь 2014, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих предприятий, создал и возглавил преступное сообщество. В результате действий преступной группировки были похищены не менее четырех миллиардов рублей. В настоящий момент Абызов ожидает избрания меры пресечения.

Ранее Абызов рассказал о пребывании в СИЗО «Лефортово». Экс-министр отметил, что прочитал уже все предоставленные ему книги. Кроме того, Абызов рассказал, что сотрудники СИЗО вежливые и хорошо к нему относятся. Также Абызов отметил и приличное питание в СИЗО.