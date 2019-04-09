Дипломаты РФ и Италии обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Москва, 9 апреля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с директором департамента по политическим вопросам и безопасности внешнеполитического ведомства Италии Себастьяном Карди. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства иностранных дел России.

Представитель итальянского ведомства находится с визитом в Москве для проведения российско-итальянских межмидовских консультаций. Отмечается, что Богданов и Карди обменялись мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Дипломаты обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Алжире. На встрече была отмечена близость подходов Москвы и Рима к разрешению кризисных ситуаций в регионе политическими средствами.

«Подтверждена важность продолжения соответствующего активного международного содействия при координирующей роли ООН», — говорится в сообщении МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко провел с Себастьяном Карди политические консультации. Стороны обсудили состояние и перспективы отношений России и Италии в контексте договоренностей, достигнутых в рамках российско-итальянского саммита в октябре 2018 года. Также был рассмотрен график двусторонних мероприятий в 2019 году.

Дипломаты обсудили международную проблематику. Отмечается, что центральной темой обсуждения стали вопросы стабильности и безопасности в Европе, отношения России с Евросоюзом и НАТО, а также кризисная ситуация, сложившаяся в Совете Европы. Грушко и Карди также уделили внимание ситуации на Украине и на Балканах.