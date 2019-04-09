Выходит новый альбом культовой группы «Альянс» «Хочу летать»

Новый альбом легендарной группы «Альянс» «Хочу летать» выходит 19 апреля 2019 года. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал клавишник коллектива Олег Парастаев, в выходящем проекте выступивший в том числе как автор всех текстов, а также исполнитель некоторых песен.

«Все тексты написаны мною, — сообщил он. — Я, собственно, взялся за этот альбом, потому что слушатели на меня немножечко обижались, что я написал «На заре» и убежал куда-то из «Альянса». Поэтому и родилась мысль записать альбом только моих песен. Туда вошли девять песен — я их написал в период начиная с 2000 года. Из них пять поет Игорь Журавлев и четыре отважился спеть я сам».

По словам собеседника ФАН, в альбоме представлены совершенно новые композиции, которые никто никогда не слышал, только три из них — «Хочу летать», «Иду один» и «Без тебя» — уже сейчас есть в доступе в виде синглов на цифровых платформах.

«А 19 апреля будет официальный релиз. Весь альбом появится на цифровых платформах, а также его можно будет купить на физических носителях. Причем «Хочу летать» будет выпущен на всех физических носителях, не только на CD-дисках и виниле, но и на бобинах и на всем, на чем только можно!» — объяснил он.

Отвечая на вопрос ФАН, что же заставило коллектив обратиться к такому устаревшему носителю, как бобины, Парастаев подчеркнул, что, по мнению специалистов, они до сих пор актуальны.

«А вы знаете, сейчас есть востребованность! — заявил он. — Для меня и самого это удивительно. Даже когда мы делали мастеринг этого альбома, то сделали два отдельных мастеринга — один цифровой, а другой, условно говоря, аналоговый, который пойдет и на винил, и на бобины. Я в этом деле профан, но специалисты это как-то по-своему оценивают».

Что же касается коллектива, создавшего альбом, то он выглядит так: Игорь Журавлев — вокал, гитара, Олег Парастаев — вокал, клавишные, Сергей Колачев aka Гребстель — бас-гитара, Владимир Жарко — барабаны и Иван Учаев — гитара.

Напомним, что группа «Альянс» появилась в 1981 году. Она претерпела несколько перезапусков. Буквально на днях группа неожиданно напомнила о себе скандалом, связанным с блокировкой клипа на песню «На заре», продлившейся несколько дней.