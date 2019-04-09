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Путин собрал гостей Арктического форума на рабочий ужин

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Путин собрал гостей Арктического форума на рабочий ужин

Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин проводит рабочий ужин с гостями Международного арктического форума — главами Финляндии и Исландии Саули Ниинисте и Гудни Йоханнессоном, а также премьер-министрами Норвегии и Швеции Эрной Сульберг и Стефаном Левеном.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что за ужином Владимир Путин и главы скандинавских стран продолжат обсуждения, начатые в течение дня. Ранее во вторник российский лидер уже переговорил с Ниинисте, а также обменялся цитатами из Пушкина с главой правительства Швеции.

Во время пленарного заседания Арктического форума президент России также вспомнил известную пословицу, комментируя итог расследования американского спецпрокурора Мюллера, а затем и пошутил над министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, который не смог вспомнить, сколько Россия потратила на импортозамещение.

Международный Арктический форум завершится в среду.  

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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