СК нашел причину большинства смертельных пожаров

Москва, 10 апреля. Специалисты центрального аппарата Следственного комитета России проанализировали случаи гибели людей при пожарах и их причины. В 2018 году в территориальные следственные органы СК РФ поступило 6286 сообщений о причинении смерти людям в результате пожаров. При этом погибло 7296 человек.

Наибольшее число пожаров с человеческими жертвами зафиксировано в Московской области — 205 (219 погибших), следом идут пожары в Свердловской области — 202 (245 погибших), Пермском крае — 199 (238), Красноярском крае — 182 (189), Челябинской области — 162 (183), Ленинградской области — 156 (178), Нижегородской области — 155 (165). Более чем по 100 случаев таких пожаров произошло в Воронежской, Ростовской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Тверской, Волгоградской, Кировской, Самарской, Саратовской областях и ряде других регионов.

Особое внимание к таким случаям обусловлено и тем, что в них гибнут дети. В 2018 году погибло 458 несовершеннолетних, годом ранее –— 359. По всем фактам проводились доследственные проверки: по 5468 сообщениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по 496 сообщениям возбуждены уголовные дела по уголовным статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Анализ правоприменительной практики позволил выявить ряд основных причин пожаров. Большинство случаев (63%) возгораний связаны с оставлением без присмотра источников открытого огня. Например, в Омской области пятеро погибли при пожаре в общежитии колледжа, который возник из-за оставленной на плите без присмотра сковороды с маслом. За совершенное преступление мужчину приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. Часто виновники пожаров допускали неосторожное обращение с огнем при курении или оставляли источники спички и зажигалки рядом с детьми. В Якутии мужчина уснул с непотушенной сигаретой, и при возникшем пожаре погибли три человека.

Значительное количество возгораний (22%) происходит из-за нарушения собственниками жилых помещений правил пожарной безопасности, в том числе при неправильной эксплуатации электрических и отопительных приборов. Чаще всего такие случаи фиксировались в частных домах. К примеру, в Удмуртии три человека погибли при пожаре из-за короткого замыкания в электропроводке водонагревателя. В ходе следствия выяснилось, что хозяин дома самовольно заменил провода и стабилизатор напряжения.

В отдельных случаях допускались конструктивные просчеты при проектировании жилых помещений и, как следствие, неправильное размещение электропроводки и отопительных элементов. В Томской области хозяева дачного дома установили в помещении нетеплоемкую печь, от теплового воздействия нагретых стенок которой на горючие поверхности строительных конструкций произошло возгорание. Похожий случай, который привел к гибели малолетнего, произошел в Курганской области. Там причиной пожара стала аварийная работа электропроводки, которая была смонтирована жильцами с нарушениями установленных правил.

Выявлены также факты нарушений требований пожарной безопасности в организациях. Например, в Новосибирской области ООО «Обувь-НСК» размещалось в здании, сети которого не предназначены для производственного процесса. Из-за большой перегрузки возник пожар, погибло 10 рабочих. К уголовной ответственности привлечен собственник здания, который не принял мер к обеспечению пожарной безопасности. Ранее был осужден директор московской типографии, где в связи с неисправностью осветительного оборудования и захламленностью помещений горючими токсичными веществами и предметами возник пожар, в ходе которого погибло 17 человек.

Проблема гибели людей на пожарах в большей мере носит сезонный характер. Количество трагических случаев возрастает с началом холодного времени года во время эксплуатации различных нагревательных электроприборов и печного отопления. Ситуация усугубляется большой долей частного сектора в жилом фонде, а также значительной удаленностью сельских поселений от городов и районных центров. Наиболее важными и очевидными проблемами пожарной безопасности остаются недостаточная эффективность превентивных противопожарных мероприятий и мер, принимаемых гражданами и собственниками объектов, недостаточное финансирование мероприятий по приобретению средств обнаружения пожаров.

По результатам анализа материалов уголовных дел и доследственных проверок сотрудники Следственного комитета пришли к выводу о необходимости комплексного подхода к совершенствованию правового регулирования указанной сферы. Наряду с профилактическими в качестве одной из действенных мер может быть закрепление на законодательном уровне ответственности физических лиц за неисполнение правил пожарной безопасности. Также прорабатывается вопрос о внесении предложений об изменениях в Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности». Новшества позволили бы должностным лицам государственного пожарного надзора в отдельных случаях по решению суда возможность проводить обследования и проверки жилых помещений многодетных семей, отдельные члены которых состоят на профилактическом учете в правоохранительных или контролирующих органах. Также специалисты нанесли бы визит при наличии соответствующей информации общественных организаций о нарушениях правил пожарной безопасности. Такая мера позволит усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и вовремя реагировать на нарушения.