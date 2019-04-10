Александр Малькевич: «Цукербергу выставят счет на цифровом трибунале». ФАН-ТВ

Неожиданные заявления на юбилее НАТО, предвыборные скандалы в США и ограничения свободы слова в Индии и на Украине. Об этом и многом другом расскажет член общественной палаты России Александр Малькевич.

Юбилей НАТО

На прошлой неделе Североатлантический Альянс отпраздновал свое 70-летие. И вот несколько, связанных с НАТО новостей.

Как оказалось, мы очень мирная страна. Если рассматривать топ-15 государств НАТО по военным расходам на душу населения, то мы бы заняли только 12 строчку, опережая Польшу, но уступая Бельгии.

Еще одна новость, связанная с НАТО. Йенсу Столтенбергу пора уже уходить с поста. Ему уже продлили полномочия для того чтобы опытный человек был на посту, в тот момент «когда российская угроза подступает к НАТО. Он прямо в Конгрессе США додумался до того, что поставил в один ряд террористов запрещенной в России ИГИЛ1, Сталина и Гитлера. И все ему аплодируют. Это он отработал и на следующий день пошел встречаться с Дональдом Трампом в Белый дом.

Президент Америки подчеркнул, что страны НАТО мало тратят на свои военные расходы. В пример привел Германию. Подход интересный, он говорит: «Товарищи немцы, я к вам испытываю большую личную симпатию, но платить вы должны больше».

Выборы в США

В Калифорнии строят стену, а пункты приема мигрантов сейчас забиты на 280%, а Конгрессу больше заняться нечем, они запросили налоговые декларации Трампа. Русский след провалился, нужно что-то еще, чтобы не дать старику избираться.

А что вы так на стариков? В Америке нет других кандидатов. Трампу в 2020 году 74, а соперники у него Берни Сандерс и Джо Байден 78 и 79 лет, соответственно. Так что готовьтесь, придется уступать место более прогрессивным людям.

У меня есть данные, что большинство жителей США не возражают видеть на посту президента гея. Это цифры, против них не попрешь. NBCNews и Wall Street Journal провели опрос, и 54% положительно относятся к такому кандидату, а 14% с энтузиазмом. Вот в Чикаго 2 апреля прошли выборы и американцы сделали выбор. Мэром стала Лори Лайтфут: 56 лет, лидер ЛГБТ-сообщества и это глава третьего города США. Я думаю, что курс у Америки такой.

И возвращаясь к Джо Байдену, это жуткие вещи, но я вам все расскажу. Когда стало известно о его президентских амбициях, сразу 7 женщин заявили о домогательствах со стороны политика. Американские журналисты узнали, это все не случайно. За атакой на Байдена стоит его конкурент Берни Сандерс. У которого, кстати, рекорд, только в этом году он сумел собрать 18 млн долларов от народа.

Есть еще одна интрига, она гнусная, но это правда. За пост вице-президента тоже идет подковерная битва титанов. Бето О’Рурк хочет приткнуться к Байдену, а к Сандерсу Пит Буттиджич. Он, кстати, тоже открытый гей. И еще на заднем плане Хилари Клинтон. Ситуация мрачная, «Карточный домик» просто.

White privilege

Щепотка американской жизни. В соцсетях в Америке набирает флешмоб White privilege. Он должен показать, как много возмутительных поступков сходит с рук этим белым людям. Пытаются максимально застыдить белого человека и внушить чувство стыда американцам. Правда, не все так гладко, как хотят показать организаторы.

Суррогатная бабушка

Вот вам трогательная история жительницы штата Небраска, которая стала суррогатной матерью для ребенка своего сына гея. И хочется добавить: и причем здесь русские хакеры? Это же все происходит в Америке. А парень рад, он говорит, что его мама всегда была фанатом здорового образа жизни. И ее полезная привычка нашла применение. Пригодилась мама сыну гею. Тут хочется бросить бумажки, но я этого делать не буду. Я продолжу вам рассказывать, что происходит в медийном аспекте во всем мире, ну и в США тоже.

Марадона разнес Трампа

И еще о свободе слова хочется поговорить. Диего Марадона выступил и разнес Дональда Трампа. Когда его подопечные футболисты победили, он это посвятил Николасу Мадуро, всем страдающим в Венесуэле, а Хуана Гуайдо назвал марионеткой. Федерация футбола Мексики завела на него дело.

Facebook заблокировал аккаунты партии Ганди

И это еще мелочь, более значимая история связана с тем, что в Индии скоро парламентские выборы. И конечно Facebook заблокировала 687 страниц и аккаунтов партии Индийский национальный конгресс. Официальная причина: нарушение правил рекламной компании. То есть крупнейшая оппозиционная в Индии партия не может вести рекламную компанию в Facebook.

Google закрыл Зеленского

А на Украине Google закрыл рекламную компанию Владимира Зеленского без объяснения причин, а YouTube заблокировал его канал. Цензура в «свободном» интернете такова, что от нее страдают самые разные люди, политики во всех странах. Остается посмотреть, в каком городе организуют международный цифровой трибунал, и мы должны будем предъявить и Марку Цукербергу, и его подельникам огромный счет за весь тот цифровой беспредел, который они творят во всем мире, прикрываясь заботой о свободе слова, и изничтожая эту самую свободу на корню.

1 Организация запрещена на территории РФ.