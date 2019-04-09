Депутаты предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет

Москва, 9 апреля. Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ограничении объема табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ, информация опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

Законодатели предложили запретить перемещение по территории РФ физлицами более 600 сигарет, 150 сигар (сигарилл) или 750 граммов табака. Кроме того, парламентарии предложили запретить перемещение указанной продукции в ассортименте в объеме более 750 граммов.

Депутаты отмечают, что неконтролируемый̆ оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов страны, кроме того, нелегальная торговля табаком ведет к сокращению доходов бюджетов. Авторы законопроекта отмечают, что аналогичный запрет действует на алкогольную продукцию, однако в отношении табачной продукции такие меры пока не предусмотрены.

«Сопутствующим законопроектом предлагается предусмотреть соответствующие нормы по ответственности физических лиц за нарушение ограничений, вводимых 15-ФЗ, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект о применении повышающего коэффициента при расчете акцизов на импорт табака. Документ был инициирован депутатом нижней палаты парламента Сергеем Катасоновым. Автор законопроекта объяснил, что инициатива выравнивает отечественных производителей с импортерами.