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Президент Исландии перешел на русский, говоря о дружбе с Россией

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Президент Исландии перешел на русский, говоря о дружбе с Россией

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент Исландии Гудни Йоханнессон, выступая на петербургском форуме «Арктика — территория диалога», заявил о необходимости поддерживать открытый диалог с Россией.

По его словам, если Москва и западные страны будут обсуждать возникающие проблемы, то сторонам удастся значительно снизить риски возникновения конфликтов и недопониманий. Йоханнессон добавил, что сам он увлекается русской культурой и историй, а также учит русский язык.  Демонстрируя делегатам свои навыки, чиновник завершил свое выступления по-русски.

«Я говорю плохо по-русски, забыл почти все, но это я помню. Это я могу сказать, и это я хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба», — сказал Йоханнессон.

Ранее сообщалось, что премьер Швеции, выступая на арктическом форуме, пошутил про развитие отношений между двумя странами. Он вспомнил строчку из «Медного всадника» Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу».

Напомним, что 9 апреля в Петербурге стартовал форум «Арктика — территория диалога». Ожидается, что российский лидер проведет ряд двусторонних контактов. В частности, запланирована встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

 

Автор: Антон Соколов
Источник: ТАСС
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