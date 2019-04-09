Президент Исландии перешел на русский, говоря о дружбе с Россией

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент Исландии Гудни Йоханнессон, выступая на петербургском форуме «Арктика — территория диалога», заявил о необходимости поддерживать открытый диалог с Россией.

По его словам, если Москва и западные страны будут обсуждать возникающие проблемы, то сторонам удастся значительно снизить риски возникновения конфликтов и недопониманий. Йоханнессон добавил, что сам он увлекается русской культурой и историй, а также учит русский язык. Демонстрируя делегатам свои навыки, чиновник завершил свое выступления по-русски.

«Я говорю плохо по-русски, забыл почти все, но это я помню. Это я могу сказать, и это я хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба», — сказал Йоханнессон.

Президент Исландии на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге вдруг перешёл на русский. Ещё один агент КГБ?!! :) pic.twitter.com/fY8SnsA5wH — Мистер Гудвин (@tomsk1990) April 9, 2019

Ранее сообщалось, что премьер Швеции, выступая на арктическом форуме, пошутил про развитие отношений между двумя странами. Он вспомнил строчку из «Медного всадника» Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу».

Напомним, что 9 апреля в Петербурге стартовал форум «Арктика — территория диалога». Ожидается, что российский лидер проведет ряд двусторонних контактов. В частности, запланирована встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.