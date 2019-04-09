Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Интервью

На Арктическом форуме вывели идеологические основания российской политики на Севере

32
0 Оставить комментарий

На Арктическом форуме вывели идеологические основания российской политики на Севере

Восьмого апреля 2019 г. в ТАСС состоялся круглый стол «Идеологические основы освоения Арктики» — мероприятие на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Отметим, что форум в эти дни впервые проходит в Петербурге: ранее традиционной площадкой для него был Архангельск. Выбор площадки стал возможен благодаря активному содействию врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Он посетил мероприятие, осмотрев стенд Петербурга

В числе прочих гостей в мероприятии приняла участие Наталья Еремина, доктор политических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, которая ответила на ряд вопросов Федерального агентства новостей.

— Наталья Валерьевна, как была сформулирована цель круглого стола?

Потехин и Павловский поставили перед экспертами насущный и необходимый для формулирования арктической стратегии вопрос об идеологических основаниях российской политики в Арктике.

Кроме того, ответ на этот вопрос позволит обосновать действия Российской Федерации в Арктике не только перед собственными гражданами, но и перед другими государствами. Действительно, исключительно утилитарный подход к Арктике давно себя изжил.

На Арктическом форуме вывели идеологические основания российской политики на Севере

— И какими же, на ваш взгляд, должны быть идеологические основания российской арктической стратегии, проникновения России в Арктику?

— Я полагаю, что необходимо сформулировать взаимосвязанные и практико-ориентированные идеи, поскольку любая идеология состоит как из набора идей, так и из набора практических рекомендаций по их реализации. С учетом современных реалий арктическая стратегия может быть сформулирована как «идеология трех О»: осмысление, освоение, оборона.

Осмысление означает понимание. Эта задача успешно реализуется, так как именно Россия обладает научным первенством в исследовании Арктического региона — я имею в виду первые именно научные исследовательские экспедиции, первые научные работы. Прежде всего, исследования М. В. Ломоносова, который, кстати, говорил, что «стыдно иметь оба конца Сибирского океана в руках своих и не использовать его», а также, что «Арктика — это божье благословение в глазах и руках наших». 

— Осмысление предполагает большой набор разнообразных действий.

— Конечно. Я думаю, что для России осмысление, понимание Арктики — это, собственно, понимание Севера. Исторически Россия формировалась как северная держава. Мы можем вспомнить, что купцы древнерусских городов — Новгорода, Пскова — осваивали северные территории, выходили к морям Северного Ледовитого океана. На Севере добывали пушнину, которая в то время играла роль нефти/газа и приносила солидный доход. Кроме того, важную роль играли торговые пути. И это не только знаменитый путь «Из варяг в греки», но и морской путь из Белого моря, особенно важный тогда, когда Россия не имела выхода к Азовскому и Черному морям.

На Арктическом форуме вывели идеологические основания российской политики на Севере

Помимо этого, северные территории исторически воспринимались как территории свободы, ведь крестьяне в основном были государственными, туда же стремились искатели приключений и богатств. Север в русской философии воспринимался как нечто бесконечное. Кстати, монашество тоже продвигалось на север, и именно северные монастыри Валаам и Соловки всемирно известны.

В общем, Север становился территорией, где люди реализовывали себя и свои замыслы. И даже политические ссылки не изменили это представление о Севере. Благодаря осваиванию территорий приходило понимание использования разных методов управления и договоренностей с местным населением. Исторически на Севере были возможны разные варианты в управлении. 

— А как сопрягаются Север и Арктика?

— Дело в том, что Арктику следует понимать как неотъемлемую и важнейшую часть Севера России. Тут выстраивается такая логика: Артика — это Северная Россия, соответственно, это Россия. В общем, Арктика — это Россия, ведь никто не спорит с тем, что Россия — это именно северная страна, большая часть территорий которой находится в неблагоприятных северных районах. 

Архангельск

Концепт Севера важен не только с точки зрения понимания Арктики как Севера России, как неотъемлемой части России, но и для того, чтобы нивелировать известнейшую философско-политическую дихотомию Восток/Запад в развитии России. Можно сколько угодно спорить, где больше проявлена Россия и что она собой представляет, что она зажата между Востоком и Западом.

Но все эти споры гаснут при понимании того, что Россия — это Север (или по большей части Север), в чем согласны и «западники» и «восточники», что убирает почву для спора. И в этом контексте осознание значения Севера, а значит Арктики, для России заставляет прийти к осознанию, что нашу страну надо сшивать не столько с Востока на Запад и наоборот, сколько с Севера на Юг. Сращивание собственно северных, в том числе арктических, территорий, а затем территорий всей страны должно происходить также с Севера на Юг.

— Это интересная мысль. То есть северные территории играют ключевую роль в развитии всех видов политики в России?

— Да, именно Север исторически выступал и сегодня также может выступать в роли площадки для апробации различных моделей управления. Эту территорию надо развивать, поощряя инициативу, все виды взаимодействия государственной власти со структурами частного бизнеса и гражданского населения. То есть, условно говоря, и госзаказ, и инициатива общества чрезвычайно важны. Здесь должно быть меньше ограничений.

На Арктическом форуме вывели идеологические основания российской политики на Севере

По сути, можно говорить о формировании так называемой «умной арктической политики» (Smart Arctic Policy), предполагающей формирование модели управления, которая может быть в дальнейшем распространена на другие территории, прежде всего на Севере, и далее южнее.

Разработка такой стратегии предполагает включение экспертного сообщества. Многие государства, осваивающие Арктику, оказались в ситуации нехватки экспертного мнения. Например, в Соединенном Королевстве при правительстве был сформирован Совет по Арктике и Антарктике, которому поручено разрабатывать арктическую стратегию. Однако деятели Совета столкнулись с проблемой — на их предметные заседания не приходят представители министерств, которые приглашены к диалогу. 

— И как этот вопрос решили британцы?

— Пока никак, на самом деле. В этом отношении не только у них такая проблема взаимодействия экспертов и чиновников. Она касается многих стран. В любом случае российские эксперты постоянно говорят о том, что необходимо провести инвентаризацию арктического законодательства, сформулировать четкую стратегию.

На Арктическом форуме вывели идеологические основания российской политики на Севере

Полагаю, что надо также начать сшивать северные и арктические территории. Многих объединительных элементов пока нет. А ведь здесь могут сыграть позитивную роль объединительные мероприятия. Например, во многих северных регионах есть разнообразные спортивные и культурные фестивали, но нет общих мероприятий.

Можно было бы организовать какие-нибудь Арктические игры, представляющие спортивные традиции местных народов, и т. д. Творческих и активных людей на Севере всегда было предостаточно. Многие из них ждут четкую государственную стратегию.

На Арктическом форуме вывели идеологические основания российской политики на Севере

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов на площадке Арктического форума рассказал о работе, которая ведется петербургскими предприятиями в сфере освоения Арктики. Также он подписал совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами в рамках взаимодействия с северными территориями страны.

Автор: Лариса Медиченко
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров