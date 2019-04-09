На Арктическом форуме вывели идеологические основания российской политики на Севере

Восьмого апреля 2019 г. в ТАСС состоялся круглый стол «Идеологические основы освоения Арктики» — мероприятие на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Отметим, что форум в эти дни впервые проходит в Петербурге: ранее традиционной площадкой для него был Архангельск. Выбор площадки стал возможен благодаря активному содействию врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Он посетил мероприятие, осмотрев стенд Петербурга.

В числе прочих гостей в мероприятии приняла участие Наталья Еремина, доктор политических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, которая ответила на ряд вопросов Федерального агентства новостей.

— Наталья Валерьевна, как была сформулирована цель круглого стола?

— Потехин и Павловский поставили перед экспертами насущный и необходимый для формулирования арктической стратегии вопрос об идеологических основаниях российской политики в Арктике.

Кроме того, ответ на этот вопрос позволит обосновать действия Российской Федерации в Арктике не только перед собственными гражданами, но и перед другими государствами. Действительно, исключительно утилитарный подход к Арктике давно себя изжил.

— И какими же, на ваш взгляд, должны быть идеологические основания российской арктической стратегии, проникновения России в Арктику?

— Я полагаю, что необходимо сформулировать взаимосвязанные и практико-ориентированные идеи, поскольку любая идеология состоит как из набора идей, так и из набора практических рекомендаций по их реализации. С учетом современных реалий арктическая стратегия может быть сформулирована как «идеология трех О»: осмысление, освоение, оборона.

Осмысление означает понимание. Эта задача успешно реализуется, так как именно Россия обладает научным первенством в исследовании Арктического региона — я имею в виду первые именно научные исследовательские экспедиции, первые научные работы. Прежде всего, исследования М. В. Ломоносова, который, кстати, говорил, что «стыдно иметь оба конца Сибирского океана в руках своих и не использовать его», а также, что «Арктика — это божье благословение в глазах и руках наших».

— Осмысление предполагает большой набор разнообразных действий.

— Конечно. Я думаю, что для России осмысление, понимание Арктики — это, собственно, понимание Севера. Исторически Россия формировалась как северная держава. Мы можем вспомнить, что купцы древнерусских городов — Новгорода, Пскова — осваивали северные территории, выходили к морям Северного Ледовитого океана. На Севере добывали пушнину, которая в то время играла роль нефти/газа и приносила солидный доход. Кроме того, важную роль играли торговые пути. И это не только знаменитый путь «Из варяг в греки», но и морской путь из Белого моря, особенно важный тогда, когда Россия не имела выхода к Азовскому и Черному морям.

Помимо этого, северные территории исторически воспринимались как территории свободы, ведь крестьяне в основном были государственными, туда же стремились искатели приключений и богатств. Север в русской философии воспринимался как нечто бесконечное. Кстати, монашество тоже продвигалось на север, и именно северные монастыри Валаам и Соловки всемирно известны.

В общем, Север становился территорией, где люди реализовывали себя и свои замыслы. И даже политические ссылки не изменили это представление о Севере. Благодаря осваиванию территорий приходило понимание использования разных методов управления и договоренностей с местным населением. Исторически на Севере были возможны разные варианты в управлении.

— А как сопрягаются Север и Арктика?

— Дело в том, что Арктику следует понимать как неотъемлемую и важнейшую часть Севера России. Тут выстраивается такая логика: Артика — это Северная Россия, соответственно, это Россия. В общем, Арктика — это Россия, ведь никто не спорит с тем, что Россия — это именно северная страна, большая часть территорий которой находится в неблагоприятных северных районах.

Концепт Севера важен не только с точки зрения понимания Арктики как Севера России, как неотъемлемой части России, но и для того, чтобы нивелировать известнейшую философско-политическую дихотомию Восток/Запад в развитии России. Можно сколько угодно спорить, где больше проявлена Россия и что она собой представляет, что она зажата между Востоком и Западом.

Но все эти споры гаснут при понимании того, что Россия — это Север (или по большей части Север), в чем согласны и «западники» и «восточники», что убирает почву для спора. И в этом контексте осознание значения Севера, а значит Арктики, для России заставляет прийти к осознанию, что нашу страну надо сшивать не столько с Востока на Запад и наоборот, сколько с Севера на Юг. Сращивание собственно северных, в том числе арктических, территорий, а затем территорий всей страны должно происходить также с Севера на Юг.

— Это интересная мысль. То есть северные территории играют ключевую роль в развитии всех видов политики в России?

— Да, именно Север исторически выступал и сегодня также может выступать в роли площадки для апробации различных моделей управления. Эту территорию надо развивать, поощряя инициативу, все виды взаимодействия государственной власти со структурами частного бизнеса и гражданского населения. То есть, условно говоря, и госзаказ, и инициатива общества чрезвычайно важны. Здесь должно быть меньше ограничений.

По сути, можно говорить о формировании так называемой «умной арктической политики» (Smart Arctic Policy), предполагающей формирование модели управления, которая может быть в дальнейшем распространена на другие территории, прежде всего на Севере, и далее южнее.

Разработка такой стратегии предполагает включение экспертного сообщества. Многие государства, осваивающие Арктику, оказались в ситуации нехватки экспертного мнения. Например, в Соединенном Королевстве при правительстве был сформирован Совет по Арктике и Антарктике, которому поручено разрабатывать арктическую стратегию. Однако деятели Совета столкнулись с проблемой — на их предметные заседания не приходят представители министерств, которые приглашены к диалогу.

— И как этот вопрос решили британцы?

— Пока никак, на самом деле. В этом отношении не только у них такая проблема взаимодействия экспертов и чиновников. Она касается многих стран. В любом случае российские эксперты постоянно говорят о том, что необходимо провести инвентаризацию арктического законодательства, сформулировать четкую стратегию.

Полагаю, что надо также начать сшивать северные и арктические территории. Многих объединительных элементов пока нет. А ведь здесь могут сыграть позитивную роль объединительные мероприятия. Например, во многих северных регионах есть разнообразные спортивные и культурные фестивали, но нет общих мероприятий.

Можно было бы организовать какие-нибудь Арктические игры, представляющие спортивные традиции местных народов, и т. д. Творческих и активных людей на Севере всегда было предостаточно. Многие из них ждут четкую государственную стратегию.

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов на площадке Арктического форума рассказал о работе, которая ведется петербургскими предприятиями в сфере освоения Арктики. Также он подписал совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами в рамках взаимодействия с северными территориями страны.