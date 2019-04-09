Представители стран СНГ обсудили вопросы объединенной системы ПВО

Ереван, 9 апреля. Представители стран СНГ обсудили вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны на заседании Координационного комитета. Об этом сообщил руководитель делегации Минобороны России, заместитель главнокомандующего ВКС РФ Юрий Грехов.

По его словам, на встрече были рассмотрены 11 вопросов, которые касаются совершенствования объединенной системы ПВО. Представители стран СНГ также обсудили аспекты укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества в противовоздушной обороне, передает РИА Новости.

На заседании были определены задачи на 2019 год. Как сообщил Грехов, страны также одобрили внесение изменений в состав Координационного комитета по вопросам ПВО и рассмотрели финансовые вопросы​​​. На встрече была одобрена идея совместных учений с боевой стрельбой «Боевое содружество — 2019».

Как отметил Юрий Грехов, особое внимание на заседании было уделено перспективному планированию совершенствования системы военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Казахстан примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019».

Как передают «Известия», ВКС России успешно испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Как сообщал Юрий Грехов, комплекс показал свою высокую эффективность.