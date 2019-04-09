Глава Минфина США пообещал продолжить политику санкций против России

Вашингтон, 9 апреля. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции против России. Об этом министр сообщил на слушаниях Палаты представителей Конгресса США.

«Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», — сказал Мнучин.

Напомним, в 2014 году США ввели против России санкции под предлогом кризиса на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции связаны с попыткой сдержать развитие России. По его словам, от действия санкционной политики страдают «прежде всего те, кто ее инициирует».

В феврале 2019 года на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект, предполагающий введение новых санкциях против России. Согласно тексту документа, санкции могут коснуться инвесторов, которые вкладывают деньги в российские экспортные СПГ-проекты. Кроме ого, под действие ограничительных мер могут попасть иностранные компании, которые предоставляют РФ оборудование и технологии, применяемые при производстве сжиженного газа.

15 марта Минфин США расширил санкционный список против России, включив в него восемь российских компаний. Кроме того, ужесточение антиросийских санкций последовало со стороны Канады. Канада внесла в сакционный список 15 юридических лиц и 114 граждан РФ.