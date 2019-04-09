В России появятся автоматы, выдающие деньги за сбор мусора

Москва, 9 апреля. Жители трех российских мегаполисов смогут вернуть часть средств, потраченных на упаковку продукта, с помощью специальных автоматов. Об этом рассказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Пилотный проект по сбору использованной тары планируется запустить уже в этом году. Разработка получила название фандомат. Эти устройства работают в нескольких европейских странах, передает «360».

Горожанин опускает в автомат пустую упаковку, алюминиевую банку, стеклянные бутылки, а взамен получает деньги, равные стоимости тары.

Специалисты считают, что эта система позволит увеличить объем переработанной тары в России. Денис Буцаев добавил, что первые фандоматы появятся в Нижнем Новгороде.