Названа дата открытия скоростной трассы «Москва — Петербург»

Москва, 9 апреля. Скоростная автотрасса «Москва — Петербург» откроется 29 сентября. Об этом во вторник заявил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, выступая в Совете Федерации.

«Сегодня поставлена задача перед концессионером. Концессионером является представитель группы ВТБ. Подрядчик — одна из крупнейших турецких компаний. Задача сдать восьмой участок, он наиболее сегодня сложный, до 29 сентября 2019 года», — отметил он.

Напомним, что платная скоростная трасса «Москва — Петербург» (М11) должна стать основной транспортной артерией между городами, в то время как существующая трасса М10 «Россия» превратится в дорогу-дублер.

Общая протяженность шоссе составляет 684 км, что делает из него самую крупную платную дорогу в России. Трасса пересекает Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Стоимость проезда по новой скоростной трассе М-11, которая соединит Москву и Петербург, составит около двух тысяч рублей. Проезд по скоростной дороге М-11 займет не более 5,5 часов. Общая протяженность платной трассы составит 669 километров, по дороге можно будет ехать со скоростью 130 километров в час.