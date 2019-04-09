Эксперт рассказал, чем обернется давление США на страны закупающие газ в РФ

Если Вашингтон вынудит ЕС оплачивать разницу в цене на российский и американский газ, это приведет к появлению настоящей волны евроскептиков. Так политолог и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал предположение президента РФ Владимира Путина о возможном газовом давлении США на страны Европы.

«Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы оказать давление на европейские страны. Заставить их только разницу в цене между нашим газом и американским сжиженным газом погасить из своих национальных бюджетов. Потому что заставить на 30% больше покупать товар в рыночных условиях невозможно. Это невозможно сделать просто — не будут покупать. Домохозяйства же не будут платить просто так», — заявил глава российского государства во время пленарного заседания Арктического форума в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин предположил, что единственным выходом для США будет принуждение погашать разницу за счет национальных бюджетов тех стран, которые производят закупки российского голубого топлива. При этом президент России подчеркнул, что «это был бы цинизм в высшей степени».

Комментируя ситуацию, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «такая ситуация вполне возможна и США подобное уже демонстрировали по отношению к европейским странам».

«Это похоже на историю с взносами на функционирование Североатлантического альянса, когда Трамп (45-й президент США Дональд Трамп — Прим. ФАН) объяснял, что все члены НАТО обязаны платить. Притом у части европейских лидеров были вопросы по поводу такой политики США, однако никто на это внимания не обратил. Вашингтон просто сообщил и эта история продолжилась. А вот вопрос с газом другой: американцы подобное могут провернуть, но здесь возмутится европейский налогоплательщик, потому что эта история уже совершенно запредельная, так как люди должны будут платить в два с половиной раза больше», — сказал эксперт.

И при этом американская сторона не сможет гарантировать качественные и постоянные поставки сжиженного природного газа, так как ни один эксперт не возьмется назвать точную цифру запасов газа в США. Соответственно, непонятно, смогут ли Соединенные Штаты удовлетворить все потребности ЕС в голубом топливе.

«Кроме того, чтобы все это реализовать, должен быть проложен маршрут и построены соответствующие инфраструктурные объекты вроде портов и терминалов, а кто этим будет заниматься и за какие деньги — не очень-то и понятно. Но самое главное ради чего все это? Ради того, чтобы заплатить в два раза больше? ЕС и так пострадал очень сильно от санкций по отношению к России, от санкций по отношению к Ирану и никто эти убытки не компенсирует. В любом случае, европейскому обывателю эта история точно не понравится. А с учетом тех тенденций, которые есть в Европе, это сразу приведет к появлению настоящей волны евроскептиков в парламенте ЕС», — заключил политический аналитик.

Напомним, V международный форум «Арктика» — территория диалога» проводится в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Организатор — фонд «Росконгресс». Федеральное агентство новостей выступает информационным партнером.