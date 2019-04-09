Донбасс сегодня: армия ДНР отвечает ВСУ, командиры Киева доводят солдат

Донбасс, 9 апреля. Артиллерия ВСУ снова бьет по Желобку, в ДНР ранены двое мирных жителей. Дончане ответным огнем уничтожают технику и живую силу противника. Украинская армия продолжает самоликвидироваться. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки населенные пункты Донецкой народной республики 18 раз находились под огнем украинских войск, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Основные обстрелы сосредоточились на донецком направлении. Здесь противник республиканских сил применял тяжелые минометы, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, 82-мм минометы и стрелковое оружие.

На мариупольском и горловском направлениях обстрелы велись с применением гранатометов и 82-мм минометов соответственно. На обоих участках фронта украинские силовики активно применяли крупнокалиберные пулеметы. В зоне обстрела оказались семь городов и поселков ДНР. Результатом агрессии солдат Киева стало ранение пожилой женщины 1940 года рождения в поселке Старомихайловка на западе Донецка. Еще одна мирная жительница получила ранения под Горловкой, в поселке Зайцево. Кроме того, обстрелом были повреждены два дома.

Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщает об 11 обстрелах территории ЛНР. Здесь также применялся весь спектр вооружений, как и у дончан. Кроме того, поселок Желобок киевские силовики снова обстреляли из артиллерии 122-мм калибра. В целом плотность огня по населенным пунктам ЛНР была выше, чем в соседней республике, несмотря на меньшее число зафиксированных обстрелов.

Армия ДНР отомстила за раненых гражданских

Все чаще дончане начинают «огрызаться» в ответ на провокационные обстрелы противника. Так, в понедельник, как сообщает официальный спикер управления Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов, армия дончан нанесла серию ответных ударов по тем позициям ВСУ, откуда огонь велся в сторону ДНР.

Как уточнил офицер донецкого оборонного ведомства, республиканские силы применяли вооружения, не запрещенные минскими соглашениями. Результатом эффективных ответных действий стала ликвидация троих украинских военнослужащих и ранение еще одного; огневые точки ВСУ были уничтожены, следует из сообщения майора Безсонова.

Во вторник при аналогичных обстоятельствах силы армии ДНР уничтожили боевую машину пехоты из состава штурмового батальона «Айдар», который прибыл под Горловку для усиления полка «Азов». Военные республики ударили по БМП противника, которая вела обстрел прилегающих к Горловке поселков. В результате штурмовик «Айдара» погиб, двое получили ранения.

ВСУ вывозят награбленное из Донбасса

Под прикрытием ротации живой силы и техники, подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии вывозят из Донбасса отнятые у местного населения автомобили и даже сельскохозяйственную технику, информирует спикер ДНР Даниил Безсонов.

Бригада убывает в место постоянной дислокации, город Конотоп Сумской области Украины. Погрузка техники подразделений производится на станции Константиновка (дальний тыл ВСУ в Донецкой области). Командование бригады также всячески препятствует работе миссии ОБСЕ, которая должна фиксировать, что увозят украинские военные.

По имеющейся в распоряжении Народной милиции ДНР информации, такая секретность со стороны комбрига 58-й омпбр ВСУ Михаила Драпатого, помимо сокрытия фактов перемещения награбленного имущества жителей Донбасса, связана с попытками сокрытия от патрулей ОБСЕ запрещенного минскими соглашениями вооружения, которое находилось в районе дислокации бригады в нарушении мирных договоренностей.

Украинские бойцы не выдерживают издевательств командиров

Мифы о «сильнейшей армии континента» продолжают рушиться. Как сообщает начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, морально-психологическое состояние украинских вояк по-прежнему снижается.

В частности, Осадчий рассказал о том, что в прифронтовом поселке Трехизбенка Луганской области служащий 10-ой горно-штурмовой бригады ВСУ свел счеты с жизнью. Причиной стали системные издевательства над ним со стороны командира батальона майора Николая Головатюка.

Еще один боец данного подразделения тяжело ранен в результате внутренних конфликтов в бригаде.