Соловьев ответил американцу на слова о готовящемся проходе НАТО в Азовское море

Москва, 9 апреля. Американский эксперт Грэг Вайнер заявил, что корабли НАТО и ВМС Украины готовят проход в Азовское море 17 и 18 апреля. Ведущий Владимир Соловьев ответил эксперту из США, напомнив, что может противопоставить Россия.

Вайнер заявил, что корабли НАТО, которые находятся в Черном море, вместе с кораблями ВМСУ готовят проход через Керченский пролив в Азовское море. Американский эксперт считает, что доказательством тому является проведение учений НАТО в Черном море и нахождение в акватории двух военных судов Североатлантического блока.

Соловьев ответил американцу, что ранее в НАТО не заявляли о намерениях ввести корабли в акваторию Азовского моря. Ведущий отметил, что подобная авантюра Альянса заставит Россию прибегнуть к жесткому ответу. Соловьев напомнил, что в 2014 году американский эсминец «Дональд Кук» при попытке провести авантюру встретил сопротивление и был вынужден отступить. Тогда самолет ВКС РФ совершил предупреждающий маневр и заставил корабль повернуть вспять.

Американец настоял, что в этот раз НАТО отправит больше кораблей, чтобы проход наверняка удался. Ведущий ответил эксперту, заявив, что российские военные будут защищать страну, чего бы это ни стоило.

«Нам наплевать, сколько кораблей. Тонуть, если что, будут все. Вы не понимаете, что мы защитим свою страну, чего бы это ни стоило», — ответил Соловьев в эфире программы «Кто против?».

Кроме того, ведущий удивился, какое отношение корабли НАТО имеют к Азовскому морю. Американец заявил, что якобы таким образом НАТО «гарантирует безопасность Украины». Соловьев напомнил, что НАТО уже «гарантировала» безопасность в Ираке, после чего страна оказалась повергнута в хаос. Кроме того, «гаранты безопасности» сбежали из Ливии при первой же опасности. Эксперт Сергей Михеев к словам Вайнера о готовящейся провокации отнесся скептически, напомнив, что американский эксперт уже проиграл ему пари о судьбе Ким Чен Ына. Тогда американец предрек северокорейскому лидеру «ликвидацию».

Ранее Соловьев оценил заявление немецкого телеведущего с телеканала ZDF Клауса Клебера о «вторжении» РФ в Эстонию, назвав его провокацией «из геббельсовского ящика».