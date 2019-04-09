Путин пригласил делегацию Швеции на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин пригласил шведских бизнесменов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом он заявил, выступая на форуме «Арктика — территория диалога».

«Мы надеемся увидеть шведских представителей на очередном Санкт-Петербургском экономическом форуме», — заявил он во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Глава государства также подчеркнул, что отношения между Москвой и Стокгольмом активно развиваются, «несмотря на трудности». В качестве примера он привел показатели товарооборота, который в прошлом году вырос на 32%. Российский рынок также остается привлекательным для шведского бизнеса. На сегодняшний день здесь работают более 500 шведских компаний.

Лёвен в свою очередь поблагодарил российского президента за приглашение на форум и отметил, что он был рад посетить Петербург.

Ранее сообщалось, что премьер Швеции, выступая на арктическом форуме, пошутил про развитие отношений между двумя странами. Он вспомнил строчку из «Медного всадника» Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу».

Напомним, что 9 апреля в Петербурге стартовал форум «Арктика — территория диалога». Ожидается, что российский лидер проведет ряд двусторонних контактов. В частности, запланирована встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.