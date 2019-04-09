США собираются потратить 584 млн долларов на структуру по борьбе с «влиянием России»

Вашингтон, 9 апреля. Агентство по международному развитию США (АМР) планирует создать структуру, задачей которой станет борьба с «влиянием России» в международном пространстве. Об этом заявил глава американского АМР Марк Грин.

По его словам, на эти цели собираются потратить 584 миллиона долларов из бюджета США. Агентство по международному развитию уже запросило средства.

«Агентство скоро представит структуру, которая поможет противостоять пагубному влиянию России, особенно в Европе и Евразии», — цитирует слова Марка Грина агентство Reuters.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году. За все это время он не смог предоставить ни одного доказательства, что Россия имела хоть какое-то влияние на избирательный процесс. Кроме того, Роберт Мюллер опроверг существование так называемого «сговора» Трампа с Москвой. При этом спецпрокурор заявил, что «российские хакеры» якобы пытались влиять на результаты голосования в Штатах в 2016 году. Однако аргументов в пользу обвинения приведено не было.

Российская сторона неоднократно отмечала, что придерживается политики невмешательства в дела других государств, и отвергала все обвинения в свой адрес. МИД РФ призвал Вашингтон опубликовать полную версию доклада по расследованию Мюллера.