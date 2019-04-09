МЭР ожидает, что к началу 2020 года инфляция опустится ниже 4%

Москва, 9 апреля. Министерство экономического развития России ожидает, что к началу 2020 года инфляция опустится до 3,5%. Об этом говорится в обзоре «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы».

В целом в 2019 году инфляция составит 4,3%. При этом специалисты не исключают, что Минэкономразвития в августе повысит прогноз по росту ВВП в 2019 году. На сегодняшний день темпы роста прогнозируются на уровне 1,3%.

«Темпы роста в целом по году по-прежнему оцениваются на уровне в 1,3%, однако при сохранении текущих тенденций могут быть повышены при пересмотре прогноза в августе», — говорится в документе.

Что же касается национальной валюты, то курс рубля, как ожидает МЭР, снизится с 66 до 65,1 рубля за доллар. На укрепление рубля будет играть приток средств от иностранных инвесторов, покупающих российские облигации, слабая динамика импорта товаров и ослабление доллара по отношению к евро.