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Власти ЦАР сообщили о начале подготовки к выборам президента и парламента

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Власти ЦАР сообщили о начале подготовки к выборам президента и парламента

Банги, 8 апреля. Члены Национального избирательного управления Центральноафриканской Республики провели встречу с представителями международных организаций в Банги. Об этом сообщает информационное агентство Central African News.

В ходе встречи члены Национального избирательного управления ЦАР рассказали о ходе подготовки к выборам президента и депутатов парламента, которые намечены на декабрь 2020 года. На встрече присутствовали премьер-министр ЦАР Фирмин Нгребада, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Экономического сообщества стран Центральной Африки.

«Благодаря поддержке международного сообщества, ЦАР удалось организовать мирные выборы в 2016 году. Мы хотим, чтобы были одинаковые условия для процесса 2020–2021 годов», — заявил Нгребада.

В свою очередь специальный представитель генерального секретаря ООН Манкер Ндиай приветствовал усилия властей ЦАР, отметив, что избирательный процесс позволит укрепить политическое соглашение о мире и примирении в ЦАР

Напомним, 6 февраля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и представители вооруженных группировок по итогам двухнедельных переговоров в Хартуме подписали мирное соглашение, которое нацелено на прекращение многолетнего конфликта в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов является единственным способом обеспечить сменяемость власти в ЦАР. Кроме того, власти ЦАР обязались обеспечить свободу создания партий или политических движений, а также пообещали создать условия для добровольного возвращения беженцев.

Автор: Сергей Петров
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