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Орешкин не смог ответить на вопрос Путина о расходах на импортозамещение

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Орешкин не смог ответить на вопрос Путина о расходах на импортозамещение

Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Арктического форума в Петербурге, обратился к сидевшему в зале министру экономического развития РФ Максиму Орешкину, чтобы уточнить, сколько РФ вложила в импортозамещение в 2018 году.

Министр не ответил на вопрос президента Путина, после чего глава государства пошутил над Орешкиным.

«Сколько всего вложили? Не помнит. Министр экономического развития не помнит», — с улыбкой констатировал российский лидер.

Сидевшие в зале встретили ремарку Путина смехом, улыбнулся даже сам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Напомним, в марте выступление Орешкина в Госдуме было прервано спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным, который попросил министра лучше готовиться к докладу.

Международный арктический форум открылся в Петербурге во вторник, президент России Владимир Путин 9 апреля встретился с президентом Финляндии, а также принял участие в пленарном заседании форума.   

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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