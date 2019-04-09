Путин отметил развитие отношений со Швецией

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Швецией развиваются, несмотря на все трудности. Об этом глава государства сообщил на встрече с премьером Швеции Стефаном Левеном в рамках Международного арктического форума.

Путин поблагодарил премьер-министра Швеции за то, что тот принял приглашение и посетил Международный арктический форум в Петербурге. Глава государства отметил, что сотрудничество в Арктике является крайне важным аспектом для России. Кроме того, Путин добавил, что визит Левена в Россию является поводом для обсуждения двусторонних отношений.

«Отношения развиваются, несмотря ни на какие трудности. В прошлом году товарооборот вырос более чем на 30%», — заявил Путин.

В Петербурге во вторник стартовал Международный арктический форум. Глава государства проводит встречи с иностранными коллегами. В частности, Путин уже провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. Путин отметил положительный опыт сотрудничества с Норвегией, а также заявил, что в России ценят историческую память Норвегии о Второй мировой войне.

Кроме того, Путин прокомментировал отношения России и США. Отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли президент США Дональд Трамп выполнить свое обещание и улучшить отношения с Россией, Путин отметил, что «ситуация должна созреть».