Бастрыкин принял участие в конференции глав Национальных бюро Интерпола

Лион, 9 апреля. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возглавил российскую делегацию на 15-й конференции глав Национальных центральных бюро Интерпола. В этом году мероприятие проходит во французском Лионе. Глава СК РФ провел переговоры с Генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком и поблагодарил за плодотворное сотрудничество и предоставленную возможность предметно рассмотреть актуальные вопросы в противодействии преступности.

Среди обсуждаемых вопросов — расширение компетенций Национальных бюро, устранение сложностей оперативной работы и взаимодействия по расследованию, в частности, преступлений террористической направленности и в сфере инфобезопасности. Стороны заинтересованы в развитии равноправного сотрудничества. Также Александр Бастрыкин проинформировал Юргена Штока о создании в структуре Главного следственного управления СК РФ нового подразделения. Работа этого отдела взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц будет направлена на повышение эффективности по розыску и аресту как преступников, так и вывезенных за рубеж незаконно полученных активов.

«Кроме того, Александр Бастрыкин и Юрген Шток обсудили создание в Сингапуре Глобального центра инноваций Интерпола, ответственного за координацию борьбы с киберпреступностью в международном пространстве. Важное место в структуре центра занимает лаборатория цифровой криминалистики, в сферу компетенции которой входит сбор цифровых доказательств преступлений. Александр Бастрыкин выразил заинтересованность в работе данного центра и выступил с предложением направить представителей СК России в Глобальный центр инноваций Интерпола для ознакомления с новейшими технологиями и последними разработками в сфере информационной безопасности, которые впоследствии могут быть внедрены в практику Следственного комитета», — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Также Александр Бастрыкин констатировал, что текущий уровень взаимодействия в триаде «СК РФ — Международная организация уголовной полиции — Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ» довольно высокий, и касается это широкого спектра вопросов. Председатель Следственного комитета выразил уверенность в дальнейшем развитии и углублении сотрудничества, которое позволит решать стоящие перед ведомствами задачи в борьбе с преступностью.