Владимир Путин выступил на Арктическом форуме в Петербурге. События дня. ФАН-ТВ

Арктический форум

В Петербурге проходит пятый Международный арктический форум. Огромный, не до конца изученный мир собрал в Северной столице сотни экспертов из Китая, Японии, Сингапура, Франции, Индии. Это площадка для обсуждения настоящего и будущего региона. На форум прибыл президент России Владимир Путин. Он обсудил основные вопросы с главами Финляндии, Исландии, премьер-министрами Норвегии и Швеции.

«В 2021 году Россия примет председательство в Арктическом совете. И мы предлагаем всем странам-участницам этой организации, а также другим государствам сотрудничество в Арктике. Приоритеты нашего председательства — жизненно важные темы для развития Арктики: продвижение природосберегающих технологий во всех сферах, в промышленности, на транспорте и в энергетике. Уже отмечалось, что наша цель — существенно нарастить здесь объем грузоперевозок. Только по Севморпути — до 80 млн тонн уже к 2025 году. Еще 10–15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, просчитанная и предметная задача. По итогам прошлого года, объем перевозок по Севморпути уже достиг 20 млн тонн», — заявил Владимир Путин.

Также президент отметил важность развития Северного морского пути. Это кратчайший путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Новые ледоколы позволят использовать маршрут круглый год. Через 15 лет в специальный флот войдут не менее 13 тяжелых линейных кораблей, девять из которых будут атомными. Владимир Путин подчеркнул, что плата за ледокольное сопровождение судов должна быть выгодной для грузоотправителей. Кстати, одной из важных проблем президент назвал — экологическую безопасность Арктики.

«Вот уже несколько лет мы ведем так называемую генеральную уборку арктических территорий. Начиная с 2012 года, вывезено и утилизировано более 80 тысяч тонн отходов. В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидируем шесть крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии. Также предстоит очистить акваторию Кольского залива на площади свыше 200 квадратных километров», — подчеркнул Путин.

10 апреля, во второй день форума, ученые, исследователи и представители власти обсудят ряд других важных вопросов: развитие авиации, инфраструктуры и образование народов, которые проживают в арктических и субарктических регионах.