Владимир Путин выступил на Арктическом форуме в Петербурге. События дня. ФАН-ТВ

Арктический форум
В Петербурге проходит пятый Международный арктический форум. Огромный, не до конца изученный мир собрал в Северной столице сотни экспертов из Китая, Японии, Сингапура, Франции, Индии. Это площадка для обсуждения настоящего и будущего региона. На форум прибыл президент России Владимир Путин. Он обсудил основные вопросы с главами Финляндии, Исландии, премьер-министрами Норвегии и Швеции.
«В 2021 году Россия примет председательство в Арктическом совете. И мы предлагаем всем странам-участницам этой организации, а также другим государствам сотрудничество в Арктике. Приоритеты нашего председательства — жизненно важные темы для развития Арктики: продвижение природосберегающих технологий во всех сферах, в промышленности, на транспорте и в энергетике. Уже отмечалось, что наша цель — существенно нарастить здесь объем грузоперевозок. Только по Севморпути — до 80 млн тонн уже к 2025 году. Еще 10–15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, просчитанная и предметная задача. По итогам прошлого года, объем перевозок по Севморпути уже достиг 20 млн тонн», — заявил Владимир Путин.
Также президент отметил важность развития Северного морского пути. Это кратчайший путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Новые ледоколы позволят использовать маршрут круглый год. Через 15 лет в специальный флот войдут не менее 13 тяжелых линейных кораблей, девять из которых будут атомными. Владимир Путин подчеркнул, что плата за ледокольное сопровождение судов должна быть выгодной для грузоотправителей. Кстати, одной из важных проблем президент назвал — экологическую безопасность Арктики.
«Вот уже несколько лет мы ведем так называемую генеральную уборку арктических территорий. Начиная с 2012 года, вывезено и утилизировано более 80 тысяч тонн отходов. В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидируем шесть крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии. Также предстоит очистить акваторию Кольского залива на площади свыше 200 квадратных километров», — подчеркнул Путин.
10 апреля, во второй день форума, ученые, исследователи и представители власти обсудят ряд других важных вопросов: развитие авиации, инфраструктуры и образование народов, которые проживают в арктических и субарктических регионах.
Угрозы США
Узнав о планах Египта купить у России истребители Су-35, Вашингтон напомнил Каиру о существовании закона «О противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции». Напомним, в прошлом году США перешли от угроз к делу. Например, наложили санкции на военный департамент Китая, который купил наши зенитно-ракетные комплексы С-400.
«Это откровенный рэкет. Это все будет продолжаться до тех пор, пока страны не объединятся против этой угрозы. Если большинство государств выступит «против», то американский пузырь просто лопнет. Если страны объединятся, поймут, что могут противостоять американской политике, возможности для давления США просто исчезнут», — убежден депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Надавить» США пытались и на Турцию, когда она решила приобрести те же С-400. В качестве альтернативы Вашингтон начал предлагать свои комплексы Patriot. Правда, условия поставили не такие выгодные, да и вооружение уровнем ниже. Решение очевидно: Турция отказалась. Поэтому на нее до сих пор градом сыпятся угрозы. Ну, а что по поводу Египта? Соглашение предусматривает закупку 20 истребителей на сумму 2 млрд долларов. Поставки запланированы на 2020-2021 годы. Как отмечают авиаэксперты, Каир вряд ли откажется от Су-35. На сегодняшний день эта машина лучшая среди самолетов четвертого поколения
Приговор члену банды Басаева
Кавказский окружной военный суд вынес приговор Руслану Исламову. Его признали виновным по ряду статей, в том числе в совершении теракта. 1995 год. Ставропольский край. Группа из 160 террористов, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напала на город Буденновск. Банда, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1500 человек. Их держали в местной больнице. Жертвами нападения стали 129 горожан, более 300 человек получили травмы. По версии следствия, Исламов охранял заложников. После нападения он скрывался 15 лет. Правоохранительные органы задержали мужчину в 2017 году. Ему предъявлены обвинения в совершении теракта, бандитизме, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и захвате заложников.