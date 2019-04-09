В Германии опуликовали результаты ДНК-анализа погибших в крушении самолета Филевой

Берлин, 9 апреля. Прокуратура Германии подтвердила гибель трех россиян по итогам ДНК-анализа жертв крушения бизнес-джета Epic недалеко от Франкфурта-на-Майне. Об этом во вторник заявил официальный представитель ведомства.

Ими оказались акционер S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что по итогам проведенного анализа ДНК теперь можно без сомнения сказать, что в авиакатастрофе 31 марта 2019 года погибли 55-летняя российская предпринимательница, ее 81-летний отец и 53-летний пилот», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение в аэропорту Германии самолет Epic LT был куплен для обучения пилотированию Владислава Филеева — мужа погибшей в авиакатастрофе совладелицы российской авиакомпании S7. Расследование причин крушения самолета при посадке в аэропорту «Эгельсбах» затруднено тем, что на борту не было черных ящиков.

Прокуратура Германии в ходе расследования пришла к выводу, что пассажиры и экипаж самолета погибли в результате крушения самолета, а не «воздействия третьей стороны».