ЦСКА готов заплатить за Влашича 15 миллионов евро

Москва, 9 апреля. Московский ЦСКА ведет переговоры с английским «Эвертоном» о приобретении полузащитника Николы Влашича, который выступает за столичный клуб на правах аренды.

По информации Федерального агентства новостей, «армейцы» готовы на различные варианты дальнейших взаимоотношений с футболистом: и аренду, и полноценный выкуп. Сообщается, что за трансфер 21-летнего игрока сборной Хорватии ЦСКА может предложить до 15 миллионов евро. Кроме того, возможен вариант, при котором «Эвертон» получит процент с последующей перепродажи футболиста.

Влашич перешел в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды. В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. По оценке transfermarkt.de, цена полузащитника составляет 18 миллионов евро. Отметим, что летом 2017-го трансфер Влашича из «Хайдука» обошелся «Эвертону» в 10,8 миллиона евро.