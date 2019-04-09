Путин охарактеризовал отношения РФ и США фразой из «12 стульев»

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения России и США фразой из книги Ильфа и Петрова «12 стульев».

Отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли президент США Дональд Трамп выполнить свое обещание и улучшить отношения с Россией, Путин отметил, что «ситуация должна созреть».

«У нас есть хорошая книга «12 стульев», и там есть такая фраза: «Приезжайте в гости, старушка мама будет очень рада», но адреса не оставил. Ситуация должна созреть», — заявил глава государства в ходе заседания Международного арктического форума в Петербурге.

Путин о приглашении Трампа приехать в Вашингтон: У нас есть хорошая книга «12 стульев» и там есть фраза «Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада, но адреса не оставил». Решение должно созреть pic.twitter.com/PxbZG6PmAa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 апреля 2019 г.

Трамп дал предвыборное общение на посту президента США наладить отношения с Россией. Первые крупные переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки в июле 2018 года. В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в улучшении отношений двух стран. После переговоров пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила о приглашении Трампа российскому лидеру посетить Вашингтон с визитом.

В Петербурге во вторник стартовал Международный арктический форум. Глава государства проводит встречи с иностранными коллегами. В частности, Путин уже провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Путин отметил положительный опыт сотрудничества с Норвегией, а также заявил, что в России ценят историческую память Норвегии о Второй мировой войне.