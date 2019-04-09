Популистский иск Соболь к «Конкорду» разваливается на глазах

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь заявила, что подала второй коллективный иск от имени родителей московских школьников против столичной мэрии, школ и комбината питания «Конкорд», главой которого является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Как отмечают эксперты и показывает судебная практика, у этого заявления крайне мало шансов на успех в суде.

В качестве истцов во втором иске выступили 14 человек. Ответчиками по исковому заявлению являются департаменты образования и здравоохранения Москвы, поставщики питания «Конкорд» и «Вито-1», а также пять школ в двух административных округах столицы — Юго-Восточном и Восточном.

Любовь Соболь оценивает моральный вред в 500 тысяч рублей на каждого из родителей, присоединившихся к иску.

Первый коллективный иск команда Алексея Навального подала в феврале 2019 года, однако он разваливается на глазах. В заявлении истцами значились 16 человек, однако двое уже отказались от претензий к компании Евгения Пригожина. Еще несколько родителей проигнорировали предварительные слушания по делу и не явились в суд.

По 500 тысяч никто не получит

Как пишет издание Nation News, команда Навального занимается популизмом: именно так выглядит требование выплатить по полмиллиона рублей каждому родителю. Это очень большая сумма. Средства в таком размере в России выплачивают только по делам о врачебных ошибках, которые повлекли за собой смерть пациента или тяжкие необратимые увечья. Суммы, сопоставимые с теми, о которых говорит Соболь, также выплачивают истцам при потере кормильца.

Однако родителей, присоединившихся к иску, команда ФБК заверила, что получить компенсацию в таком размере якобы возможно.

При этом, как показывает судебная практика, причинение вреда здоровью в России оценивается, в среднем, в суммы от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Размер компенсационной выплаты зависит от степени тяжести причиненного вреда. Инфографика издания показывает, что в Ненецком автономном округе по аналогичному иску суд взыскал с ответчиков в качестве компенсации только 280 тысяч рублей. Всего каждая из семей получила по 47 тысяч рублей.

Как отмечает президент российской секции Международного общества по защите прав человека, адвокат Владимир Новицкий, перспектив у поданного Любовью Соболь иска крайне мало. Правозащитник отмечает, что в западной практике этот иск имел бы шансы. Однако если говорить о российской судебной практике, то ситуация совсем иная, и исковые требования здесь выглядят неадекватными.

«Какие-то суммы выплат в этом случае возможны, но точно не в полмиллиона. Конечно, таких сумм никто из родителей не получит», — отметил Владимир Новицкий.

Он добавил, что в его практике были дела, где компенсация морального вреда составляла суммы от пяти до 50 тысяч рублей максимум.

В команде Навального работают слабые юристы

Член общественной палаты России Илья Ремесло сталкивался с командой Алексея Навального в юридическом поле. Он также сомневается, что юристы ФБК смогут защитить интересы истцов в этом деле. Ремесло считает, что команда Навального вряд ли заинтересована в разрешении разбирательства.

По мнению юриста, родителям московских школьников в этом случае гораздо выгоднее будет договориться с ответчиками в досудебном порядке.

Дело в том, отмечает юрист, что Навальный не ставит своей целью помощь москвичам. По мнению члена ОП РФ, блогер собирается использовать проблемы родителей школьников в своих целях, а затем — просто бросить. Ремесло подчеркнул, что такой сценарий Навальный уже проворачивал с десятком сторонников.

«Но не все родители это понимают. Что касается судебных перспектив иска — юристы у него крайне слабые», — рассказал Илья Ремесло.

Он уже сталкивался с Алексеем Навальным в суде. Илья Ремесло рассказал, что представлял интересы одного из бывших «жертвователей» блогера. По его словам, сначала юристы Навального уверяли, что не собирают пожертвования. Однако потом пришли в суд и «черным по белому в отзыве написали», что деньги им просто «дарят».

«Ну, о чем тут еще говорить?» — задался вопросом Илья Ремесло.

Юрист подчеркнул, что коллективные иски — а в этом речь идет о возмещении морального вреда — практика сложная. Специалисты долго учатся, чтобы вести такие дела, и слабым юристам они вряд ли по силам.

Илья Ремесло также согласен, что моральная компенсация на сумму в 500 тысяч рублей — очень большая сумма.

«Чтобы право на компенсацию вреда доказать, нужно обоснование, нужно приложить массу справок. Я не думаю, что юристы ФБК будут это сделать. Им важно лишь сказать: «Дайте нам!» — резюмировал Ремесло.

Кроме того, единственное успешное дело Любови Соболь на юридическом поприще — защита подвала одного из жилых домов. Однако такие иски не относят к категории сложных: продажу подвальных и чердачных помещений в частные руки без согласия жителей дома суды Москвы признают незаконной в большинстве случаев.

Компетенция Соболь как юриста под большим вопросом. Ни одного суда ФБК не выиграл. А мнения экспертов и судебная практика показывают, что иск против компании «Конкорд», скорее всего, развалится, и доверители ничего не получат.

Впрочем, Алексей Навальный привычно заявит, что сделал «все возможное», но «жулики и воры» снова вставили ему палки в колеса.