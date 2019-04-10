Сирия новости 10 апреля 07.00: ИГ начала операцию «Месть за вилаят Шам», ХТШ разграбили штаб-квартиру «Ахрар аш-Шам»

Сирия, 10 апреля. «Исламское государство»1 провело серию атак в рамках операции «Месть за вилаят Шам», боевики «Тахрир аш-Шам» напали на штаб-квартиру «умеренной оппозиции», САА наносит удары по террористам в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): уничтожили технику боевиков на севере Хамы, противостояли террористам в Идлибе

«Сирийская свободная армия» (ССА): разминировала взрывное устройство в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): объявило о начале боевой операции "Месть за вилаят Шам", убили курдских офицеров в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разгромили штаб-квартиру боевиков "умеренной оппозиции" в Хаме.

Провинция Алеппо

Террористы из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (находящейся под контролем запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры1») заявили, что их снайпер убил или ранил трех военнослужащих САА в районе города Хан Туман в провинции Алеппо. Сообщение об этом распространили новостные источники в Twitter (@Step_Agency), официальных данных по поводу потерь правительственных сил пока не поступало.

Между тем на севере Сирии представители протурецких формирований 111-й бригады ССА заявили о разминировании взрывного устройства, заложенного в городе Африн, в контролируемой турецкими силами части провинции Алеппо. Источники в Twitter (@Step_Agency) со слов боевиков сообщают, что взрывное устройство было заложено на территории жилых районов в городе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за убийство двух курдских военных из проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) на территории провинции Дейр эз-Зор. Как сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV), бойцы сил безопасности SDF по имени Абдул Кадир, и Али аль-Джабр, брат высокопоставленного офицера SDF по имени Мухаммед аль-Джабр, были убиты в городе Дибан.

На КПП возле населенного пункта Шхиль была остановлена атака террористов ИГ, сообщает интернет-портал On live map.

Провинция Идлиб

САА нанесла удар по позициям террористов в северо-западной части сельской местности провинции Идлиб, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за недавний теракт против конвоя сил международной коалиции на дороге в районе Аш-Шаддади, и объявили о начале операции «Месть за вилаят Шам», сообщает источник в Twitter (@EuphratesPost). В рамках этой операции террористы осуществили уже несколько нападений на территории, контролируемой силами проамериканских SDF и международной коалиции. Впоследствии информационные источники ИГ опубликовали несколько видеозаписей совершенных терактов.

Провинция Хама

На юге идлибской зоны деэскалации продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и различными группировками боевиков, в первую очередь «Тахрир аш-Шам». Так, по данным новостных источников в Twitter (@SanaAjel), артиллерия САА нанесла удары по Аль-Бувейда, Аль-Латамина, а также к востоку от города Мурек. Эти сведения подтверждают другие источники в Twitter (@HalabTodayTV).

Между тем террористы из группировки «Ансар ат-Таухид», ранее атаковавшие позиции правительственных войск с использованием террористов-смертников, продолжили атаковать САА, используя артиллерию. Как сообщает локальный источник в Twitter (@HamahNow), под ударом оказались части армии Асада на севере Хамы.

Как сообщает Step Agency, боевики «Тахрир аш-Шам» силой ворвались в штаб-квартиру своих конкурентов — группировки «умеренной оппозиции» «Ахрар аш-Шам», расположенную в городе Калаат аль-Мадик. Исламисты похитили из штаба боевиков оппозиции миномет и боеприпасы к нему, воспользовавшись тем, что основные силы «Ахрар аш-Шам» были заняты борьбой с боевиками «Тахрир аш-Шам» за контрольно-пропускные пункты в городе.

По сообщению интернет-портала Baladi News, боевики «Ахрар аш-Шам» захватили контрольно-пропускной пункт у группировки «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Калаат аль-Мадик.

Провинция Хасака

Колонна международной коалиции США была атакована водителем-смертником. Никто не пострадал, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@RE_N_AS) один из источников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)