Эксперты объяснили ссору немцев и украинцев в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы вывели из себя немецких коллег в ходе обсуждения доклада, направленного на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации в ПАСЕ.

Украинский депутат Борислав Береза, оскандалившийся после того, как толкал и оскорблял в кулуарах ПАСЕ российскую журналистку Ольгу Скабееву, пожаловался, что «представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации».

«Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними», — сообщил Береза после дебатов в ПАСЕ, посвященных изменению регламента работы организации.

Но у главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко нашлось логичное объяснение столь нехарактерному для немцев поведению, если, конечно, можно верить украинскому парламентарию.

«Европа устала от этой Украины. Толерантные немецкие парламентарии, а немцы — это вообще образец корректности и вежливости, вдруг, как заявили украинские депутаты, обматерили их. Это ж как надо довести Германию, ее лучших людей — депутатов, чтобы они так выразили свое отношение к Украине?» — сказал Коротченко в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, украинская повестка таким образом потихоньку уходит из ПАСЕ.

«А Россию зовут назад. Денежки хотят, естественно», — добавил гость студии.

После этих слов депутат Госдумы Алексей Журавлев напомнил, что Россия, чей членский взнос в ПАСЕ составляет 32 млн евро в год, входит в пятерку стран, делающих самые крупные взносы в Парламентскую ассамблею Совета Европы.