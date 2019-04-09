Amazon купил права на два сериала РЕН ТВ

Москва, 9 апреля. Сериалы российского телеканала РЕН ТВ «Тайный город» и «Отцы» впервые покажут на одном из крупнейших стриминговых сервисов Amazon Prime.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе канала, соглашение о передаче прав двух проектов уже подписано. Посредником в сделке выступила компания Janson Media. Теперь российский боевик и фэнтези смогут посмотреть пользователи из Британии и США.

Генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин сообщил, что это первый опыт сотрудничества телеканала с Amazon, а также выразил надежду, что отношения будут успешно развиваться в дальнейшем.

Тюлин отметил, что остросюжетные сериалы РЕН ТВ созданы по всем правилам лучших голливудских блокбастеров, и российские зрители любят их, как и популярные во всем мире кинохиты из Британии и США.

«Уверен, что проекты РЕН ТВ завоюют свою аудиторию среди подписчиков одного из крупнейших международных сервисов», – подчеркнул он.

Сериал «Тайный город» основан на одноименном цикле романов российского писателя Вадима Панова. По сюжету на территории Москвы много тысяч лет существует магический Тайный город, но от глаз простых людей его скрывают защитные чары. Обитателями этого города являются ведьмы, оборотни и другие фантастические существа. Однако некоторым все же удается заглянуть в это место и даже освоиться в нем.

Главные роли в сериале исполнили Павел Прилучный, Игорь Жижикин и другие. Amazon приобрел права на показ всех трёх сезонов сериала.

По сюжету многосерийного фильма «Отцы», 12 российских старшеклассниц похищают после сборов на Кипре. Самолет, в котором должны были находиться девочки, обнаруживают пустым на территории радикальных исламистов в Ливии. На поиски дочерей бросаются их отцы. В главных ролях – Иван Оганесян, Владимир Стеклов, Константин Адаев, Максим Дахненко.

В пресс-службе телеканала отметили, что этот сериал стал самым успешным среди сериалов РЕН ТВ за последние 10 лет.